Rekordna cijena zlata: Prilika ili velik rizik za ulagače?

Zlato se potvrđuje kao zaštitna imovina u nestabilnim vremenima, no stručnjaci ističu važnost postupnog ulaska na tržište

Cijena zlata po prvi je put u povijesti probila granicu od pet tisuća dolara po unci, potvrđujući status tog plemenitog metala kao jednog od ključnih sigurnih utočišta u razdoblju pojačanih geopolitičkih i makroekonomskih neizvjesnosti. Dok investitori sve opreznije gledaju prema dioničkim i valutnim tržištima, interes za ulaganje u zlato snažno raste.

Rast napetosti između SAD-a i Europske unije oko Grenlanda izazvao je prošloga tjedna nesigurnost na svjetskim financijskim tržištima, pa je cijena zlata snažno porasla. Jutros je, pak, ojačala daljnjih 0,9 posto, na 5.029 dolara po unci, prenosi Hina.

Prošle je godine cijena tog plemenitog metala skočila 64 posto, zahvaljujući smanjenju kamatnih stopa u SAD-u, padu tečaja dolara, potražnji središnjih banaka i rekordnom priljevu novca u fondove.

- Procjenjujemo da bi ove godine cijena unce zlata mogla dosegnuti i 6.400 dolara, dok bi prosječna cijena mogla iznositi 5.375 dolara - kazao je za Reuters nezavisni analitičar Ross Norman.

Erste Asset Management: Klijenti pokazali snažan interes za zlatom

U izjavi Josipa Glavaša za Lider, predsjednika uprave Erste Asset Managementa, ističe se kako su privatni portfelji koji ulažu u zlato bili među najbolje plasiranim proizvodima tijekom 2025.

- Apsolutni pobjednik u našoj paleti proizvoda tijekom 2025. godine bili su novčani fondovi, te privatni portfelji koji ulažu u zlato. Razvoj globalne geopolitičke situacije omogućio je izvanredni rast cijene tog plemenitog metala - rekao je Glavaš.

Također navodi da su klijenti pokazali snažan interes za portfelje s izloženosti plemenitim metalima, posebice zlatom, i da je potražnja za takvim strategijama značajno rasla. U 2025. godini Erste AM bilježi i općeniti rast broja investitora te interes za diversifikacijom kroz različite klase imovine, dok očekivanja za 2026. uključuju stabilan ekonomski rast uz moguće makroekonomske rizike koji dodatno potvrđuju važnost diverzifikacije i ulaganja u zaštitne imovine poput zlata.

Ključan je postupan ulazak na tržište

S aspekta upravljanja rizikom, ulaganje na povijesnim maksimumima nosi povećanu neizvjesnost jer su slična parabolična kretanja u prošlosti često završavala naglim korekcijama i snažnom volatilnošću.

U takvim ekstremnim tržišnim okolnostima investitorima se preporučuje prilagodba strategije. Prije svega, valja izbjegavati agresivne ulaske na samim vrhovima, budući da je potencijal daljnjeg rasta ograničen, dok je rizik korekcije znatan. Umjesto jednokratnih ulaganja, razboritiji pristup uključuje postupni ulazak u pozicije, s prvom kupnjom tek nakon izraženije korekcije te dodatnim ulaganjima u zonama potvrđene tehničke potpore, uz jasno definirane razine za ograničavanje gubitaka.

Također, nužno je prihvatiti da je povećana volatilnost postala nova tržišna realnost. Brzi pomaci cijena od desetak ili čak dvadesetak posto više nisu iznimka, što zahtijeva šire zaštitne mehanizme i oprezno korištenje poluge. U tom kontekstu, snažan rast plemenitih metala ne treba promatrati kao kratkoročnu anomaliju, već kao odraz dubljih strukturnih i makroekonomskih poremećaja na koje se investitori moraju dugoročno prilagoditi, stoji u analizi na Hrportfolio.