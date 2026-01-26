Crobexi na povijesnim razinama, tržište čeka Fed i rezultate Big Techa

Nakon pet tjedana rasta na ZSE tržište ulazi u tjedan neizvjesnosti, a ulagači su oprezni zbog globalnih rizika i objava iz SAD-a

Na Zagrebačkoj burzi u ponedjeljak se očekuje oprezno trgovanje, uobičajeno za početak tjedna, dok ulagači čekaju nove vijesti, ponajprije s inozemnih burzi, koje bi mogle usmjeriti tržište, nakon što su glavni dionički indeksi porasti peti tjedan zaredom.

Crobex indeks ojačao je prošloga tjedna 0,3 posto, na 3.976 bodova, a Crobex10 za 0,13 posto, na 2.550 bodova. Oba indeksa ojačala su peti tjedan zaredom i dosegnuli nove rekordne razine.

No, početak tjedna nije nagovještavao takav razvoj događaja jer su indeksi znatno pali, prateći smjer najvažnijih svjetskih burzi, koje su bile pod pritiskom zbog rizika od carinskog rata između SAD-a i Europske unije zbog Grenlanda. Ipak, u drugoj polovici tjedna napetosti između SAD-a i EU-a su splasnule, pa su se svjetske burze oporavile, kao i Crobex indeksi.

Među sektorskim indeksima na ZSE, jedino je prošloga tjedna porastao Crobexkonstrukt, za 1,89 posto, dok je najviše pao Crobexturist, za 2,03 posto.

Redovni promet dionicama iznosio je 11 milijuna eura, oko 2,8 milijuna manje nego tjedan dana prije.

Uz to, ostvareno je 616 tisuća eura blok prometa u transakciji s dionicom Podravke, po cijeni od 154 eura za dionicu.

- Prošli tjedan na Zagrebačkoj burzi obilježila je nešto slabija likvidnost, a krajem tjedna popravio se i stabilizirao negativni sentiment s početka tjedna. Naime, geopolitička nestabilnost među SAD-a i Europe stvorila je značajne negativne pritiske na ruska tržišta kapitala te na svjetske burze, čiji učinci su se prenijeli i na hrvatsko tržište kapitala. Krajem tjedna sentiment i likvidnost su se popravljili kako je napetost splasnula te je u konačnici je ostvareno oko 11,6 milijuna eura ukupnog prometa, od čega se 616.000 odnosi na blok transakciju dionicom Podravke. Ključni indeks Crobex tako je tjedan završio pozitivno - kazala je Marija Branović, mlađa analitičarka tržišta kapitala u Erste banci.

U redovnom trgovanju najveći promet ostvaren je dionicom Končara, 4,16 milijuna eura, pri čemu joj je cijena stagnirala na 750 eura.

Končar i Siemens Energy u petak su otvorili svoju tvornicu u Sesvetskom Kraljevcu - Končar-Transformatorski kotlovi (KTK), investiciju vrijednu gotovo 20 milijuna eura, u kojoj će se zaposliti 400 radnika, a godišnje će se proizvoditi oko 160 custom-made kotlova, prilagođenih specifičnim zahtjevima tržišta.

Po prometu je slijedila dionica Dalekovoda s 1,26 milijuna eura, a cijena joj je skočila 8 posto, na 10,8 eura, pa je među likvidnijima bila najveća dobitnica.

Znatan promet imala je i povlaštena dionica Adris grupe, 640 tisuća eura, koja je poskupila 4,22 posto, na 89 eura.

U fokusu investitora bila je i dionica Ericsson Nikole Tesle, s ostvarenih 443 tisuće eura prometa. Cijena joj je pala 1,84 posto, na 186,5 eura.

Najveće gubitnice među likvidnijima bile su dionice Helios Farosa, s padom cijene za 7,55 posto, na 98 centi, redovna Croatia osiguranja, koja je pojeftinila za 7,4 posto, na 2.500 eura, te Janafa, za 5,5 posto, na 775 eura.

Zahvaljujući prošlotjednom rastu, Crobexi su od početka godine u plusu više od tri posto.

Svjetske burze čekaju rezultate tehnoloških divova

Prošli tjedan na svjetskim tržištima kapitala bio je obilježen naglim promjenama raspoloženja, od velikih geopolitičkih šokova i napetosti početkom tjedna, koji su uzrokovali pad dioničkih indeksa, do smanjenja napetosti i oporavka kako je tjedan odmicao, istaknula je Branović.

- Na početku tjedna tržište je uzdrmala epizoda oko carina prema europskih zemljama vezano za situaciju između SAD-a i Grenlanda. Naime, američki predsjednik Donald Trump prijetio je uvođenjem carina od 10 posto na izvoz osam europskih partnera, što je izazvalo veliku paniku na tržištima kapitala, posebno na europskim burzama. No do kraja tjedna situacija se smirila, što je vratilo povjerenje ulagača, pa su indeksi do kraja tjedna nadoknali većih dio gubitaka - navela je Branović.

Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna oslabio 0,5 posto, na 49.098 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,4 posto, na 6.915 bodova, a Nasdaq indeks 0,1 posto, na 23.501 bod.

Na europskim burzama, londonski FTSE skliznuo je 0,9 posto, na 10.143 boda, dok je frankfurtski DAX pao 1,6 posto, na 24.900 bodova, a pariški CAC 1,4 posto, na 8.143 boda.

- Ovaj tjedan smatra se jednim od najvažnijih u kvartalu zbog sastanka Feda i objave rezultata velikih tehnoloških divova. Primjerice bit će objavljeni rezultati Microsofta, Mete, Tesle i Applea, koji će naravno utjecati na smjer kretanja tehnološkog indeksa. Osim objave rezultata tehnoloških divova, održat će se i sastanci Središnje banke Kanade i Feda, na kojima se ne očekuju promjene kamatnih stopa, a za nove smjernice investitori će pratiti i objavu makroekonomskih podataka iz Europe - BDP-a Njemačke, Italije, Francuske i europodručja - zaključuje Branović, koja dodaje da će kretanja na domaćem tržištu uglavnom praitti zbivanja na svjetskim burzama.