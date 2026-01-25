Rast prihoda tvrtki usporio je prošle godine, a dobit pala
Prve laste ne čine proljeće. Neke ga najavljuju, a neke su tek zalutale u zimu. Sudeći prema rezultatima 23 tvrtke koje su već predale financijska izvješća za 2025., proteklu godinu obilježili su usporen rast prihoda i blag pad dobiti ili gubitak pod pritiskom rastućih troškova rada. Ako je suditi prema tim rezultatima, bila je to godina stege u kojoj su se postavljali temelji za skorašnje izazove – pojedine tvrtke to su činile uspješnije, neke druge manje uspješno.
O kojim je tvrtkama riječ i kakvi su im rezultati za proteklu godinu? Prije svega, analiza koju donosimo podatkovno je ograničena. Naime, podatke smo pribavili iz financijskih izvješća tvrtki kojima financijska godina nije jednaka kalendarskoj pa su već ispunile svoje zakonske obveze i predale godišnja izvješća koja obuhvaćaju i poslovanje u dijelu 2025. godine. Javno su dostupna izvješća za nešto više od 500 takvih aktivnih tvrtki, a za svoju smo analizu u promatranje uzeli 23 veće, uglavnom velike i srednje, čija je financijska godina završila najranije 30. lipnja.
Prevladavaju stranci
Odabrane tvrtke predvodnice su prema ukupnim prihodima i pretežito su u stranom vlasništvu. To je i očekivano jer se takve tvrtke nerijetko prilagođavaju fiskalnim godinama svojih matica, izbjegavajući tako dvostruko izvještavanje. Od 23 promatrane, 21 je u vlasništvu inozemnih kompanija.