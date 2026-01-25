Rast prihoda tvrtki usporio je prošle godine, a dobit pala

Sudeći prema rezultatima 23 tvrtke koje su već predale financijska izvješća za 2025., proteklu godinu obilježili su usporen rast prihoda i blag pad dobiti ili gubitak pod pritiskom rastućih troškova rada

Prve laste ne čine proljeće. Neke ga najavljuju, a neke su tek zalutale u zimu. Sudeći prema rezultatima 23 tvrtke koje su već predale financijska izvješća za 2025., proteklu godinu obilježili su usporen rast prihoda i blag pad dobiti ili gubitak pod pritiskom rastućih troškova rada. Ako je suditi prema tim rezultatima, bila je to godina stege u kojoj su se postavljali temelji za skorašnje izazove – pojedine tvrtke to su činile uspješnije, neke druge manje uspješno.

O kojim je tvrtkama riječ i kakvi su im rezultati za proteklu godinu? Prije svega, analiza koju donosimo​ podatkovno je ograničena. Naime, podatke smo pribavili iz financijskih izvješća tvrtki kojima financijska godina nije jednaka kalendarskoj pa su već ispunile svoje zakonske obveze i predale godišnja izvješća koja obuhvaćaju i poslovanje u dijelu 2025. godine. Javno su dostupna izvješća za nešto više od 500 takvih aktivnih tvrtki, a za svoju smo analizu u promatranje uzeli 23 veće, uglavnom velike i srednje, čija je financijska godina završila najranije 30. lipnja.

Prevladavaju stranci

Odabrane tvrtke predvodnice su prema ukupnim prihodima i pretežito su u stranom vlasništvu. To je i očekivano jer se takve tvrtke nerijetko prilagođavaju fiskalnim godinama svojih matica, izbjegavajući tako dvostruko izvještavanje. Od 23 promatrane, 21 je u vlasništvu inozemnih kompanija.