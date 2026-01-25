Crobex na novim rekordima unatoč 'Grenlandskom šoku' i padu turističkog sektora

Peti tjedan rasta Crobexa obilježila je visoka likvidnost Končara i skok Dalekovoda od 8 posto, dok su napetosti između SAD-a i EU-a zbog Grenlanda nakratko uzdrmale investitore

Na Zagrebačkoj su burzi Crobex indeksi porasli peti tjedan zaredom i dosegnuli nove rekordne razine, premda su na početku tjedna znatno pali zbog grenlandske krize.

Crobex indeks ojačao je prošloga tjedna 0,3 posto, na 3.976 bodova, a Crobex10 za 0,13 posto, na 2.550 bodova. Oba indeksa ojačala su peti tjedan zaredom i dosegnuli nove rekordne razine.

No, početak tjedna nije nagovještavao takav razvoj događaja jer su indeksi znatno pali, prateći smjer najvažnijih svjetskih burzi, koje su bile pod pritiskom zbog rizika od carinskog rata između SAD-a i Europske unije zbog Grenlanda.

Ipak, u drugoj polovici tjedna napetosti između SAD-a i EU-a su splasnule, pa su se svjetske burze oporavile, kao i Crobex indeksi.

Među sektorskim indeksima na ZSE, jedino je prošloga tjedna porastao Crobextransport, za 1,89 posto, dok je najviše pao Crobexturist, za 2,03 posto.

Redovni promet dionicama iznosio je 11 milijuna eura, oko 2,8 milijuna manje nego tjedan dana prije.

Uz to, ostvareno je 616 tisuća eura blok prometa u transakciji s dionicom Podravke, po cijeni od 154 eura za dionicu.

U redovnom trgovanju najveći promet ostvaren je dionicom Končara, 4,16 milijuna eura, pri čemu joj je cijena stagnirala na 750 eura.

Končar i Siemens Energy u petak su otvorili svoju tvornicu u Sesvetskom Kraljevcu - Končar-Transformatorski kotlovi (KTK), investiciju vrijednu gotovo 20 milijuna eura, u kojoj će se zaposliti 400 radnika, a godišnje će se proizvoditi oko 160 custom-made kotlova, prilagođenih specifičnim zahtjevima tržišta.

Po prometu je slijedila dionica Dalekovoda s 1,26 milijuna eura, a cijena joj je skočila 8 posto, na 10,8 eura, pa je među likvidnijima bila najveća dobitnica.

Znatan promet imala je i povlaštena dionica Adris grupe, 640 tisuća eura, koja je poskupila 4,22 posto, na 89 eura.

U fokusu investitora bila je i dionica Ericsson Nikole Tesle, s ostvarenih 443 tisuće eura prometa. Cijena joj je pala 1,84 posto, na 186,5 eura.

Najveće gubitnice među likvidnijima bile su dionice Helios Farosa, s padom cijene za 7,55 posto, na 98 centi, redovna Croatia osiguranja, koja je pojeftinila za 7,4 posto, na 2.500 eura, te Janafa, za 5,5 posto, na 775 eura.

Na ZSE se prošloga tjedna trgovalo s ukupno 56 dionica, pri čemu je cijena njih 20 porasla, 23 pala, a 13 stagnirala.

Zahvaljujući prošlotjednom rastu, Crobexi su od početka godine u plusu više od tri posto.