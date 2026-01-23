Tvrtke i tržišta

Protudronski sustavi mogli bi postati sljedeći izvozni hit Končara

23. siječnja 2026.
Ksenija Puškarić
Protudronski projekt za MORH trebao bi Konćaru donijeti transfer tehnologije i razvoj sustava namijenjenih za EU i NATO tržišta

Končar, najjača hrvatska industrijska kompanija specijalizirana za proizvodnju energetske opremu i transformatora, potpisivanjem ugovora s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske nedavno je i formalno ušao u sektor vojne industrije, i to kroz razvoj sustava protudronske obrane.

Za budućnost te kompanije taj iskorak znači mnogo više od jednokratne vojne nabave. Naime, na ovaj se način Končaru otvara prostor i za vrijedan transfer tehnologije, kao i za kasniji razvoj vlastitih sofisticiranih sigurnosnih rješenja i stvaranje izvoznog portfelja u segmentu koji u Europi bilježi snažan rast.

Nositelj ugovor i integrator

Okvirnim sporazumom o nabavi sustava za suprotstavljanje bespilotnim letjelicama Končar će tako, odgovorili su nam iz te kompanije, preuzeti ulogu nositelja ugovora i integratora cjelokupnog rješenja za potrebe Oružanih snaga RH.

