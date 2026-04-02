Zbog rata s Iranom dolar u mjesec dana pomeo sve vodeće valute

Dolarski indeks skočio je 2,5 posto, najviše od lanjskog srpnja, a u prvom kvartalu ubilježio je najveće jačanje od trećeg tromjesečja 2024.

Američka valuta najveći je dobitnik bliskoistočne krize izazvane američko-izraelskim napadom na Iran, ako se promatra valutno tržište. Nakon nešto više od mjesec dana vojne kampanje, dolar je snažniji u odnosu na sve vodeće svjetske valute. Dolar je u utorak oslabio nakon medijskih napisa o potencijalnoj deeskalaciji u ratu SAD-a i Izraela protiv Irana. Američki predsjednik Donald Trump rekao je suradnicima da je voljan okončati vojnu kampanju protiv Irana čak i ako Hormuški tjesnac ostane uglavnom zatvoren, ostavljajući složenu operaciju njegova ponovnog otvaranja za kasniji datum, izvijestio je Wall Street Journal u ponedjeljak, citirajući dužnosnike administracije.