Wall Street snažno porastao, Trump najavio kraj rata

Trump namjerava uskoro završiti rat koji je izazvao nered na Bliskom istoku i poremetio globalna energetska tržišta. Burze su odmah reagirale

Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica snažno porasle jer je predsjednik SAD-a Donald Trump kazao da bi rat protiv Irana mogao završiti za dva do tri tjedna. To je dosad najjasnija Trumpova najava da namjerava uskoro završiti jednomjesečni rat koji je izazvao nered na Bliskom istoku i poremetio globalna energetska tržišta.

Dow Jones ojačao je 2,49 posto, na 46.341 bod, dok je S&P 500 skočio 2,91 posto, na 6.528 bodova, a Nasdaq indeks 3,83 posto, na 21.590 bodova. Najveći je to dnevni skok tih indeksa u gotovo godinu dana.

No, Trump je kazao i da Hormuški tjesnac, koji je Iran blokirao od početka rata, više nije njegov problem, zbog čega su cijene nafte porasle.

- Uskoro ćemo otići. A ako Francuska ili bilo koja druga zemlja želi svoju naftu ili plin, otići će ravno u Hormuški tjesnac i snaći će se sami. Mislim da će to zapravo biti vrlo sigurno mjesto, ali mi s tim nemamo ništa - kazao je.

Na londonskom je tržištu cijena barela jutros porasla 1,20 posto, na 105,20 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,47 posto, na 102,85 dolara. U cijelom ožujku cijene su nafte zbog krize na Bliskom istoku skočile više od 55 posto.

Skok cijena dionica tehnoloških divova

Premda problem s Hormuškim tjesnacem nije riješen, u devet od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene su dionica jučer snažno porasle, a najviše u komunikacijskom i informatičkom, više od 4 posto. To se ponajviše zahvaljuje skoku cijena dionica tehnoloških divova, kao što su Nvidia, Alphabet i Meta Platforms, za više od 5 posto.

Unatoč jučerašnjem snažnom skoku, burzovni su indeksi zabilježili velike gubitke u ožujku i cijelom prvom tromjesečju. Zbog toga je Dow Jones u minusu od početka godine za 3,6 posto, S&P 500 za 4,6, a Nasdaq indeks za 7,1 posto.

Rast i na europskim i azijskim burzama

Kao i na Wall Streetu dan prije, i na europskim su burzama cijene dionica u srijedu ujutro porasle. STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 2,4 posto.

Pritom je londonski FTSE indeks ojačao 1,67 posto, na 10.345 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 2,43 posto, na 23.230 bodova, a pariški CAC 2,16 posto, na 7.985 bodova.

I na azijskim su burzama cijene dionica snažno porasle. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 9,30 sati u plusu oko 3 posto. Pritom su cijene dionica u Šangaju, Hong Kongu, Australiji, Indiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 1,5 i 8,4 posto.

Doduše, još nije poznato s kime Trump pregovara, dok iranske vlasti poručuju da ne kane izravno pregovarati s Amerikancima, no čini se da se otvara prostor za prekid rata.

- Dvije su strane i dalje znatno udaljene po pitanju što zapravo znači mir, no tržište je ohrabreno samim time što se razgovara. To je vrlo pozitivan signal do postoji volja da se sukob okonča. Ostaje za vidjeti hoće li se postići kompromis - kaže Rodrigo Catril, strateg u National Australia Bank.

Dolar oslabio

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta pala, nakon što je u ožujku porasla oko 2,7 posto.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,79 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 100,45 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 159,65 na 158,80 jena.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1565 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1470 dolara.