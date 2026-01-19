6.25 posto kamata i posljednja prilika za suvlasništvo u Koykanu

U tijeku je završnica upisa Koykan korporativnih obveznica, a prema informacijama izdavatelja, preostalo je oko 300.000 eura za upis u ovoj godini.

Investitori koji razmišljaju o tome da jednog dana budu suvlasnici lanca restorana Koykan, a ne samo kupci njihove prepoznatljive street food ponude, ulaze u zadnju fazu ove priče. U tijeku je završnica upisa Koykan korporativnih obveznica s kamatom 6,25 posto godišnje za sve investitore, a prema informacijama izdavatelja, preostalo je oko 300.000 eura za upis u ovoj godini.

Riječ je o dijelu istog investicijskog ciklusa u kojem je Koykan kroz dosadašnje tranše obveznica prikupio oko 3 milijuna eura kapitala, otvorio nove lokacije u Hrvatskoj, Češkoj i Slovačkoj, otvara prvu lokaciju u Njemačkoj u ožujku ove godine i širi se dalje na druge zemlje regije. Brand koji je donedavno bio prepoznat uglavnom na domaćem tržištu, danas je u fazi ubrzane ekspanzije – s planom otvaranja 25+ restorana do kraja 2027. u regiji centralne Europe.

Što konvertibilna obveznica konkretno nudi?

Za razliku od standardne obveznice koju je isto moguće upisati u ovoj rundi, a koja nudi fiksnu kamatu i povrat glavnice na kraju roka, konvertibilna obveznica dodaje još jednu dimenziju: mogućnost da se u idućem koraku pretvori u vlasnički udio u kompaniji, pod unaprijed definiranim uvjetima.

Prema službenim informacijama s Koykanovih stranica, trenutačno izdanje ima sljedeće ključne uvjete:

Kamatna stopa: 6,25 % godišnje (fiksno)

Rok: 3 godine

Isplata kamata: polugodišnje

Isplata glavnice: jednokratno na kraju roka

Vrste obveznica: standardna i konvertibilna

Minimalni iznos za standardnu obveznicu: 1.000 €

Minimalni iznos za konvertibilnu obveznicu: 50.000 €, uz pravo korištenja mehanizma konverzije u poslovne udjele društva, a kako je opisano na Koykan webu.

Standardna obveznica ciljano je napravljena za širi krug ulagatelja koji žele fiksnih 6,25 posto godišnje i jasnu strukturu. Konvertibilna je namijenjena onima koji razmišljaju dugoročnije: najprije tri godine primaju kamatu, a zatim mogu, prema uvjetima izdanja, dio ili cijeli ulog pretvoriti u udio u tvrtki.

Zašto 'zadnja šansa'?

Prema informacijama iz kompanije, sadašnja tranša je posljednje izdanje u kojem se nudi konvertibilna obveznica u ovom investicijskom ciklusu. Nakon što se preostalih približno 300.000 eura upiše, Koykan će kapitalni fokus prebaciti na realizaciju budućih private equity inicijativa.

Drugim riječima, ovo je zadnji put da mali i srednji investitori mogu ući u Koykan kroz konvertibilnu obveznicu, uz fiksnu kamatu i mogućnost kasnijeg prelaska u vlasničku strukturu. Sljedeći krugovi rasta biti će rezervirani za profesionalne equity ulagače.

Kome je ovo zanimljivo?

Ova priča cilja na one male investitore koji:

žele više od same kamate,

razmišljaju o tome da budu u poziciji malog suvlasnika u brendu koji se širi po Europi,

i svjesni su da se rizik, ali i prilike za ulazak u ranoj fazi obično ne ponavljaju u istom obliku kasnije.

Koykan je već sada prisutan u više zemalja, s ambicijom da postane Europski lanac sa stotinama lokacija. Hrvatski brand koji je odlučio pokazati da se kod nas može upornim radom i trudom i protiv velikih igrača na svjetskoj sceni.

Za one koji vjeruju da će “sljedeća velika stvar” u regiji doći upravo iz segmenta brze, ali kvalitetne prehrane i prepoznatljivih brendova, konvertibilna obveznica je praktički jedini način da se u Koykan uđe prije izlaska na burzu i klasičnih dionica.

Koliko će ovakvih prilika još biti – i hoće li uopće biti dostupne širem krugu ulagatelja – nitko ne može sa sigurnošću znati. Ono što je sada jasno jest da je prostor za upis konvertibilnih obveznica s 6,25 % kamate sužen na još oko 300.000 eura, odnosno nekoliko pojedinačnih ulaganja u rangu od 50.000 eura naviše. Trenutno Koykan ima preko 350 malih ulagača kroz nekoliko modela investiranja, a više od 25 ih je steklo uvjete za konverziju u suvlasništvo u narednim godinama.

Za detaljne uvjete, dokumentaciju i tehničke korake upisa, ulagatelji mogu provjeriti službene informacije na poveznici.