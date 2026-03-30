Agencija Fabular osvojila dvije nagrade za brending kampanje

Fabular je prva hrvatska agencija koja je dobila dvije nagrade na Transform Awards Europe, a dodjela nagrada održala se u Londonu

Branding agencija Fabular osvojila je srebrnu nagradu za Reneskins by Bagatin i brončanu nagradu za Fintastic na Transform Awards Europe u kategoriji Best Naming Strategy.

Transform Awards već više od petnaest godina nagrađuje inovativnost, kreativnost i izvrsnost u stvaranju i razvoju uspješnih brandova. Dodjela ove prestižne nagrade održala se u Londonu gdje su se okupile najuspješnije svjetske agencije za branding i dizajn.

Reneskins by Bagatin novo je ime i koncept estetskih centara. Reneskins je kovanica riječi renaissance (preporod), odnosno renewal (obnova) i skin (koža), a označava dubinski obnovljenu i preporođenu kožu te se rimuje sa sloganom branda Renaissance For Your Skin.

Fintastic je tvrtka za posredovanje u kreditima, osiguranju i nekretninama koja vodi do bolje financijske odluke. Ime je kombinacija riječi finance (financije) i fantastic (fantastično), te uz slogan Fantastične financijske odluke odlično ističe fantastičnu financijsku stručnost.

- Fabular je prva hrvatska agencija koja je dobila dvije nagrade na ovom prestižnom natjecanju. Iza nas je više od 20 godina iskustva i izrada preko 300 brand strategija i imenovanja za domaće i svjetske brandove. Brandove gradimo kroz našu jedinstvenu metodologiju osam sastojaka koji grade brand, s ciljem kreiranja zvučnih i dojmljivih imena koja imaju relevantno značenje bazirano na brand strategiji - izjavila je Anja Bauer, kreativna direktorica agencije Fabular.

Ovo je još jedno veliko svjetsko priznanje za zagrebačku agenciju koja treću godinu zaredom osvaja nagradu za imenovanje branda na Transform Awards Europe. Fabular je dosad osvojio brončanu nagradu za The Amauris, luksuzni boutique hotel u Beču, te za Voli Voli, hrvatski brand hrane za kućne ljubimce.

Reneskins i Fintastic našli su se u društvu velikih svjetskih brandova kao što su Heineken, Maybelline New York, Renault, Mastercard i Pepsi. Osvajanjem ove nagrade Fabular je ponovno uz bok vodećih svjetskih agencija, kao što su Landor, Siegel+Gale, Lippincott, Pentagram i Interbrand.