Još 2,7 milijardi eura iz NPOO-a čeka nas do kraja rujna ove godine

Od ukupno 10 milijardi eura raspoloživih u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO), Hrvatska je do sada povukla 7,3 milijarde eura, od toga 4,9 milijardi u bespovratnim sredstvima i 2,4 milijarde u zajmovima. Posljednja, osma tranša u iznosu od 897 milijuna eura isplaćena je 30. ožujka 2026.

Za potpuno povlačenje svih raspoloživih sredstava preostaje još oko 2,7 milijardi eura, Bruxelles bi nam dakle trebao još isplatiti približno 877 milijuna eura bespovratnih sredstava i oko 1,8 milijardi eura zajmova, a isplate bi trebale 'sjesti' do kraja rujna ove godine, odgovorili su Lideru u Ministarstvu financija.

Bez konkretnog datuma

- Preostala dva zahtjeva prema Europskoj komisiji planira uputit će najkasnije do kraja rujna ove godine kako bi Europska komisija do završetka provedbenog razdoblja Mehanizma za oporavak i otpornost isplatila sva preostala raspoloživa sredstva - stoji u odgovoru, no konrektniji datum nije naveden za prvu sljedeću tranšu.

Ministarstvo koje je nedavno preuzeo Tomislav Ćorić poručuje kako se provedba povezanih reformskih i investicijskih pokazatelja, vezana uz ta dva zahtjeva za plaćanje, kontinuirano dovršava te se aktivnosti realiziraju svakodnevno, sukladno planiranoj dinamici.

Sam trenutak službenog podnošenja zahtjeva prema Europskoj komisiji podrazumijeva, kažu, završetak cjelokupnog procesa interne verifikacije i potvrde da su svi pokazatelji u potpunosti ispunjeni te administrativno i proceduralno pripremljeni za formalno upućivanje zahtjeva.

Napominju i to da dosadašnja provedba pokazuje da Republika Hrvatska reforme i ulaganja predviđena NPOO-om provodi vrlo učinkovito, u skladu s planiranom dinamikom i pravilima Mehanizma za oporavak i otpornost, a prema kojima je tijekom jedne godine moguće podnijeti najviše dva zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji na temelju unaprijed definiranih i ispunjenih reformskih i investicijskih pokazatelja.

Još 78 pokazatelja za ispuniti

Konkretno, do sada je ukupno ispunjeno 329 reformskih i investicijskih pokazatelja od ukupno 407, pri čemu je Europska komisija već potvrdila uspješno izvršenje svih 253 pokazatelja predviđenih u okviru osam dosad realiziranih zahtjeva za plaćanje.

- Time je Hrvatska ostvarila stopostotnu uspješnost u provedbi svih osam tranši, što potvrđuje visoku razinu pripremljenosti, koordinacije i provedbene učinkovitosti u realizaciji reformi i investicija - navode u Ministarstvu.

Ključna pitanja neodgovorena

Važno je napomenuti, smatraju, da sam čin podnošenja zahtjeva dolazi tek nakon što je interno verificirano da su svi pokazatelji u potpunosti ispunjeni, tek tada Ministarstvo formalno upućuje zahtjev prema Bruxellesu. Nakon što Komisija primi zahtjeve i pozitivno ocijeni ispunjenje svih reformskih i investicijskih pokazatelja, slijedi isplata.

Unatoč činjenici da sad sve to znamo, valja spomenuti da na neka od Liderovih ključnih pitanja Ministarstvo nije odgovorilo. Nisu otkriveni detalji o tome je li Komisija već izdala pozitivnu preliminarnu ocjenu za devetu tranšu, niti je točno navedeno koji reformski indikatori ili infrastrukturni projekti eventualno predstavljaju rizik za pravovremeno povlačenje preostalih sredstava.