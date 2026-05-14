Građani počeli masovno mijenjati mirovinske fondove

Tijekom prva tri ovogodišnja mjeseca u kategoriju A došlo je 9689 članova više nego što ih je iz nje otišlo, najviše iz kategorije B

U domaćim mirovinskim fondovima trenutno se događa najveća seoba članstva u više od dvije godine. Statistički podaci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) pokazuju da je tijekom prva tri ovogodišnja mjeseca u kategoriju A došlo 9689 članova više nego što ih je iz nje otišlo. Glavnina tog članstva došla je iz kategorije B, koja je i najbrojnija s 1,7 milijuna članova.

Konkretno, B kategoriju neto je napustilo 9580 članova, dok najkonzervativnija kategorija C u prvom tromjesečju bilježi neto odljev od 107 članova. Najveći priljev zabilježen je u veljači kada je u kategoriju A pristiglo gotovo 4800 članova. Prosječno, u kategoriju izloženiju dionicama slijevalo se 3229 novih članova mjesečno, dok ih je 3193 napuštalo kategoriju B. Detaljniji pogled u statistiku regulatora pokazuje da građani ne mijenjaju samo kategoriju, već i društvo za upravljanje.

Spremniji za rizik

Takvih je u prva tri mjeseca bilo 6868 u kategoriji A. Dodatnih 2963 člana u kategoriju A pristigla su unutar istoga društva za upravljanje. U svakom slučaju, početak ove godine naznačio je da se nešto stubokom mijenja u svijesti članova mirovinskih fondova.