Čak 163 škole prijavile se na Linksov natječaj, pobjednik OŠ Retfala

Velik interes škola pokazao je kako potrebe za informatičkom opremom i dalje predstavljaju jedan od najvećih izazova hrvatskog obrazovnog sustava

Donacijski natječaj 'Ne klikamo svi s iste startne linije', koji je pokrenuo Links d.o.o. u suradnji sa Savezom Društva 'Naša djeca' Hrvatske s ciljem pružanja podrške osnovnim školama u unapređenju uvjeta za digitalnu i suvremenu nastavu, privukao je čak 163 prijave osnovnih škola iz cijele Hrvatske.

Velik interes škola pokazao je kako potrebe za informatičkom opremom i dalje predstavljaju jedan od najvećih izazova hrvatskog obrazovnog sustava. Prijave su pristizale iz manjih sredina, ruralnih krajeva, ali i velikih gradova, a velik broj škola istaknuo je kako učenici i dalje rade na opremi starijoj od deset godina te se svakodnevno suočavaju s nedostatkom osnovnih digitalnih alata potrebnih za kvalitetno provođenje nastave.

Tehnologija kao standard za sve

Poseban dojam na organizatore ostavile su prijave nastavnika, ravnatelja i školskih timova koji su kroz svoje prijave pokazali veliku predanost radu s učenicima te jasnu želju za stvaranjem boljih uvjeta za obrazovanje i razvoj djece.

- Broj prijava iznenadio nas je, ali još više činjenica da su potrebe škola gotovo identične bez obzira na to nalaze li se u manjim sredinama ili velikim gradovima. Kroz ovaj natječaj željeli smo pomoći barem jednoj školi, ali i otvoriti razgovor o izazovima s kojima se obrazovne ustanove svakodnevno susreću. Vjerujemo da pristup kvalitetnoj tehnologiji ne bi smio biti privilegij, već standard dostupan svim učenicima - izjavila je Ela Ikić, voditeljica marketinga tvrtki Links.

Nakon detaljnog pregleda svih pristiglih prijava, pobjednikom ovogodišnjeg natječaja proglašena je Osnovna škola Retfala iz Osijeka. Njihova prijava posebno se istaknula jasnim planom korištenja donirane opreme, vizijom unapređenja nastavnog procesa te angažmanom nastavnika i škole u stvaranju kvalitetnijeg okruženja za učenike.

Iako je natječajem bilo moguće podržati samo jednu školu, organizatori ističu kako su sve prijave ukazale na stvarne potrebe obrazovnih ustanova diljem Hrvatske te dodatno potvrdile važnost ovakvih inicijativa.

Potrebna dodatna podrška

- Prijave koje smo zaprimili pokazale su koliko truda i predanosti postoji u hrvatskim školama, ali i koliko je dodatna podrška potrebna. Ovo ne doživljavamo kao završetak projekta, već kao početak šire inicijative kojom želimo okupiti još veći broj partnera i omogućiti pomoć većem broju škola u budućnosti - dodala je Ela Ikić, Marketing Team lead.

Natječaj 'Ne klikamo svi s iste startne linije' još je jednom ukazao na činjenicu da brojne škole i dalje ovise o donacijama i podršci zajednice kako bi učenicima osigurale osnovne uvjete za kvalitetno obrazovanje. U vremenu kada su digitalne vještine sastavni dio školskog kurikuluma i svakodnevnog života, ulaganje u obrazovanje predstavlja ulaganje u budućnost cijelog društva.

Links d.o.o. ovim putem zahvaljuje svim školama koje su sudjelovale u natječaju te poziva kompanije, organizacije i institucije da se uključe u slične inicijative kako bi zajedničkim djelovanjem doprinijeli stvaranju kvalitetnijih uvjeta za obrazovanje djece diljem Hrvatske.