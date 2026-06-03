Globalne burze u klinču tehnološkog optimizma i ratnog kaosa

Tehnološki sektor ignorira ratne sukobe i zatvaranje Hormuza pa dionice čipova skaču šest posto dok nafta istodobno juri prema sto dolara

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi dosegnuli nove rekordne razine jer optimizam u vezi razvoja umjetne inteligencije podržava tržište, dok ulagači prate razvoj situacije na Bliskom istoku.

Dow Jones indeks ojačao je 0,45 posto, na 51.307 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,13 posto, na 7.609 bodova, a Nasdaq 0,03 posto, na 27.093 boda.

Sva tri indeksa dosegnula su nove rekordne razine, a ponovno su najviše porasle cijene dionica nekoliko tehnoloških kompanija.

Pritom je najviše skočila cijena Marvell Technologya, 32 posto, a sa skokom od 19 posto slijedila je dionica Hewlett Packard Enterprisea, nakon što je taj tehnološki div objavio bolje nego što se očekivalo kvartalne poslovne rezultate.

PHLX indeks sektora proizvođača čipova skočio je jučer gotovo 6 posto.

Porasla je i većina od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, no blago jer ulagači nisu voljni previše riskirati zbog nejasne situacije na Bliskom istoku.

Washington tvrdi da Teheran razmatra novi prijedlog za otvaranje Hormuškog tjesnaca i okončanje rata, dok Iran poručuje da nije u nikakvom kontaktu s Washingtonom.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,33 posto, na 10.373 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,48 posto, na 25.124 boda, a pariški CAC 0,77 posto, na 8.209 bodova.

Većina azijskih burzi porasla, dolar ojačao

Na azijskim su burzama u srijedu cijene dionica porasle, kao i na Wall Streetu dan prije, dok su zbog napetosti na Bliskom istoku cijene nafte porasle, a dolar ojačao.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu oko 0,5 posto.

Pritom su cijene dionica u Šangaju, Australiji i Japanu porasle između 0,5 i 3 posto. U Indiji i Hong Kongu pale su, pak, između 1 i 1,5 posto.

Tako većina azijskih burzi prati jučerašnji rast Wall Streeta, a pritom je japanski Nikkei indeks najviše porastao i dosegnuo novu rekordnu razinu.

Ulagače su ohrabrili novi rekordi na najvećoj svjetskoj burzi, nakon što je Dow Jones indeks ojačao 0,45 posto, S&P 500 0,13, a Nasdaq 0,03 posto.

Pritom su ponovno najviše porasle cijene dionica nekoliko tehnoloških kompanija.

Najviše je skočila cijena Marvell Technologya, 32 posto, a sa skokom od 19 posto slijedila je dionica Hewlett Packard Enterprisea, nakon što je taj tehnološki div objavio bolje nego što se očekivalo kvartalne poslovne rezultate.

PHLX indeks sektora proizvođača čipova skočio je jučer gotovo 6 posto.

Porasla je i većina od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, no blago jer ulagači nisu voljni previše riskirati zbog nejasne situacije na Bliskom istoku.

Washington tvrdi da Teheran razmatra novi prijedlog za otvaranje Hormuškog tjesnaca i okončanje rata, dok Iran poručuje da nije u nikakvom kontaktu s Washingtonom.

U međuvremenu, Iran ispaljuje rakete na Bahrein i Kuvajt, a lokalne snage uz pomoć američke vojske obaraju projektile.

Cijene nafte porasle

Zbog napetosti na Bliskom istoku, cijene su nafte porasle treći dan zaredom. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros ojačala 1,06 posto, na 97,05 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,24 posto, na 94,90 dolara.

Dolar ojačao

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta blago porasla.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,28 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 99,19 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 159,70 na 159,85 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1625 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1635 dolara.