ekonomalije

A što kad se inflacija ohladi?

3. lipnja 2026.
Inflacija u eurozoni pala ispod ciljanih dva posto
foto
Miodrag Šajatović
Miodrag Šajatović

Rast cijena s vremenom će se smiriti. Problem je s nečinjenjem kad cijene utihnu. Neće s nižom inflacijom automatski porasti BDP ili se smanjiti deficit

Nije baš uputno pisati novinske kolumne u prvome licu, ali katkad je to baš teško izbjeći. Kao u slučaju kad vlast najavi antiinflacijski program. Počnem čitati što su u trenutačnoj vlasti smislili i počnem se osjećati kao Phil Connors, glavni junak fantastične romantične komedije 'Beskrajni dan'.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Andrej Plenković#Veselin Đuranović#Milka Planinc#Branko Mikulić#Ante Marković#Franjo Gregurić#Hrvoje Šarinić#Nikica Valentić#Inflacija#Antiinflacijski Program#Ekonomska Politika#Hrvatska#Povijest Inflacije#Političke Mjere#Gospodarstvo
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right