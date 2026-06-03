A što kad se inflacija ohladi?

Rast cijena s vremenom će se smiriti. Problem je s nečinjenjem kad cijene utihnu. Neće s nižom inflacijom automatski porasti BDP ili se smanjiti deficit

Nije baš uputno pisati novinske kolumne u prvome licu, ali katkad je to baš teško izbjeći. Kao u slučaju kad vlast najavi antiinflacijski program. Počnem čitati što su u trenutačnoj vlasti smislili i počnem se osjećati kao Phil Connors, glavni junak fantastične romantične komedije 'Beskrajni dan'. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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