Novi Nvidijin procesor donosi revoluciju u upotrebi osobnih računala

Jensen Huang tvrdi da je to prva promjena načina na koji upotrebljavamo osobna računala u posljednjih četrdeset godina

Najvrjednija kompanija na svijetu ponovno će presložiti karte u globalnoj tehnološkoj industriji. Nvidia, proizvođač čipova koji su postali sinonim za razvoj umjetne inteligencije i zbog čega se njezina tržišna kapitalizacija vinula na 5,1 bilijun dolara, više od vrijednosti cijeloga njemačkoga gospodarstva, dolazi u gotovo svako osobno računalo. Početkom tjedna u svjetskim poslovnim medijima odjeknule su izjave Nvidijina šefa Jensena Huanga s izlaganja na tehnološkom sajmu 'Computex' na Tajvanu.

Govoreći u svojoj prepoznatljivoj crnoj kožnatoj jakni, Huang je okupljenima pokazao novi procesor N1X, dizajniran u suradnji s Microsoftom. Bit će dio novoga 'superčipa' RTX Spark koji će se ujesen pojaviti u novim modelima osobnih računala niza proizvođača: Della, HP-a, Asusa, Acera, Lenova i MSI-ja. To nije tek puka ugradnja novog čipa – Huang tvrdi da je to prva promjena načina na koji upotrebljavamo osobna računala u posljednjih četrdeset godina. Prema njemu, ugradnja RTX Sparka u računala donijet će promjenu kod osobnih računala kao kad su nekadašnji mobiteli postali pametni telefoni.

Dolazi nova era

O detaljnijim specifikacijama zasad se malo zna. Zna se to da je RTX Spark kombinacija mikroprocesora i grafičkog čipa. Temelji se na ARM arhitekturi kojom se koristi Apple za svoju seriju M te Qualcomm u čipovima Snapdragon Elite. Nvidijin direktor upravljanja proizvodima Mark Aevermann za The Verge je rekao da je riječ o do sada 'najučinkovitijem procesoru za osobna računala'. Konkretno, procesor je, navodno, toliko energetski štedljiv da će omogućiti cjelodnevni rad bez dopunjavanja baterije laptopa. K tome računala pokretana tim procesorom imat će do 128 gigabajta memorije, što je usporedivo s Appleovim prijenosnim računalima serije Mac Pro.