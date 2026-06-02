Tvrtke i tržišta
Primacošped širi Upravu i najavljuje novu akviziciju u Sloveniji
2. lipnja 2026.
foto Boris Ščitar
Nakon prihoda od 30,5 milijuna eura i preuzimanja Šimunić prometa, logistički lider formalizirao je novu šesteročlanu Upravu za daljnji rast
Jedan od vodećih domaćih logističara, zagrebački Primacošped, prošao je kroz značajnu transformaciju upravljačke strukture. Dosadašnji jedini direktor i vlasnik Petar Šimić postao je predsjednik Uprave, dok je pet dotadašnjih dugogodišnjih direktora ključnih sektora službeno imenovano članovima Uprave tvrtke.
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