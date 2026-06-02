Primacošped širi Upravu i najavljuje novu akviziciju u Sloveniji

Nakon prihoda od 30,5 milijuna eura i preuzimanja Šimunić prometa, logistički lider formalizirao je novu šesteročlanu Upravu za daljnji rast

Primacošped, prošao je kroz značajnu Petar Šimić postao je predsjednik Uprave, dok je pet dotadašnjih dugogodišnjih direktora ključnih sektora službeno imenovano članovima Uprave tvrtke. Jedan od vodećih domaćih logističara, zagrebački, prošao je kroz značajnu transformaciju upravljačke strukture . Dosadašnji jedini direktor i vlasnikpostao je predsjednik Uprave, dok je pet dotadašnjih dugogodišnjih direktora ključnih sektora službeno imenovano članovima Uprave tvrtke. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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