Vlada pokušava ugasiti požar koji je sama podgrijavala

Porez na ekstraprofit, zamrzavanje rashoda i izmjene za obrtnike nisu pravi antiinflacijski alati, upozoravaju stručnjaci

Kad Vlada najavi donošenje 'najoštrijih mjera za borbu protiv inflacije', svaki iskusniji novinar instinktivno se hvata sitnog tiska. Nakon gotovo pet godina uporne inflacije očekivanja su velika: dobit ćemo dokument koji bi napokon trebao donijeti barem malo predaha pregrijanoj ekonomiji.

Za Lider je to posebno važna tema. Mi već dvije godine uporno ponavljamo istu tezu: hrvatsko gospodarstvo treba hladiti, agregatna je potražnja napuhana, inflacija se ukorijenila i neće nestati sama od sebe. Jasno je to i vladi Andreja Plenkovića, koja ima i spremno objašnjenje: inflacija je posljedica rasta cijena energenata, krize na Bliskom istoku i zatvaranja Hormuškog tjesnaca.