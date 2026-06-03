U novom Lideru otkrivamo tajne obrta koji žive dulje od stoljeća

Čitajte zašto Vladine 'oštre mjere' promašuju metu, kako Bosqar prikuplja 150 milijuna eura i zašto je likvidnost ključ opstanka tvrtki

Nakon što je velikodušnim dizanjem plaća poticala potražnju usred visoke inflacije, Vlada premijera Andreja Plenkovića sada želi tu istu potražnju smanjiti. Doduše, potpuno je promašila metu jer novi paket nema antiinflacijski karakter. Ono što je predstavljeno kao 'dosad najoštrije mjere', zapravo je porezna minireforma. Sve je to korisno, ali je daleko od 'oštroga' i revolucionarnoga.

Rast cijena s vremenom će se smiriti, no problem je što niža inflacija sama po sebi neće podići BDP niti smanjiti deficit. Za to u mirnijim godinama treba smišljeno i odlučno djelovati, što se na ovim prostorima u posljednjih četrdeset godina nikada nije dogodilo, upozorava Miodrag Šajatović u ovotjednim 'Ekonomalijama'.

Započeo je upis novih dionica kompanije Bosqar radi prikupljanja do 150 milijuna eura za budući razvoj i akviziciju PIK Vrbovca. Trgovanje na Zagrebačkoj burzi očekuje se do početka srpnja. Kako nam objašnjava predsjednik Uprave Darko Horvat, cilj ove ponude je i dodatno otvaranje kompanije prema tržištu, pa je upis dionica otvoren i za građane te male ulagače.

Za Lider govori i Darko Tipurić, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista, koji upozorava da živimo u 'morokraciji', poretku u kojemu sposobnost i znanje gube važnost pred lojalnošću i poslušnošću. Poručuje kako je vladavina nesposobnih i stručno nekompetentnih pojedinaca opasna društvena patologija koja se zrcali u svim segmentima našeg društva.

U temi broja pronašli smo 13 živućih obrta koji su utemeljeni prije 1926. godine i provjerili kako danas posluju. Jedan od njih je i Vinarija i destilerija Rossi, s čijim smo vlasnikom Lukom Rossijem, predstavnikom pete generacije obitelji, razgovarali o njihovoj dugoj tradiciji.

Analiziramo i poslovanje Zagreb Montaža Grupe koja se širi u obrambenu industriju, a donosimo i ekskluzivnu reportažu s gradilišta HNS-ova nogometnoga kampa u Velikoj Gorici ususret Svjetskom prvenstvu.

U uvjetima visoke inflacije i geopolitičkih rizika više nije dovoljno da tvrtka posluje profitabilno samo na papiru. Ključ opstanka postaje sposobnost održavanja likvidnosti, čemu smo posvetili ovotjedni prilog 'Financijska pismenost'.