Tvrtke i tržišta

HT više nije institucija za elektronički novac, evo što se mijenja

2. lipnja 2026.
SMS plaćanje, mobilno plaćanje, plaćanja, mobitel, smartphone, pametni telefon, tipkanje
Donatella Pauković
Donatella Pauković

HNB je odobrio HT-u prelazak u status institucije za platni promet. Usluge poput SMS parkinga i dalje rade, dok su ugašene neke manje

Hrvatski Telekom promijenio je regulatorni status pred Hrvatskom narodnom bankom. Umjesto institucije za elektronički novac, kako je bio registriran od 2011. godine, i to za skupinu usluga SMS plaćanja, HT od 5. svibnja 2026. posluje kao institucija za platni promet. Odluku je HNB službeno objavio, a promjena je provedena na zahtjev samog HT-a.

Naime, uz takozvane micropayments usluge, kao što su SMS parking, SMS garaža, SMS bike i druga sitna plaćanja, HT je 2013. godine u okviru IEN licence doregistrirao i platnu uslugu plaćanja računa trećih strana putem platomata, odnosno samoposlužnih uređaja na kojima korisnici mogu plaćati račune za komunalije, telekomunikacije i druge usluge bez odlaska na šalter ili u banku.

No zakonske promjene, konkretno članak 5. stavak 12. Zakona o platnom prometu, promijenile su pravila. Oko 99 posto transakcija koje je HT obrađivao kroz SMS plaćanja više se ne smatra platnom uslugom, nego kupnjom karata i digitalnog sadržaja putem telekomunikacijskog operatera, pod uvjetom da pojedinačna transakcija ne prelazi 50 eura, a mjesečni iznos po korisniku 300 eura. Budući da su gotovo sve transakcije bile unutar tih limita, velika većina SMS plaćanja jednostavno je ispala iz regulatornog okvira.

Preostale usluge koje su i dalje zahtijevale status institucije za elektronički novac, a to su SMSPlati, mAutopraonica, MobiPay i mPlati koje su prihodovno bile vrlo male, u međuvremenu su zbog administrativnih, tehničkih i regulatornih obveza ugašene.

– Odluka je prije svega posljedica zakonskih promjena i rastućih regulatorno-administrativnih zahtjeva. Zakonskim promjenama najveći dio volumena SMS plaćanja više se ne smatra platnom uslugom, dok je preostali dio usluga koje su i dalje zahtijevale status institucije za elektronički novac bio prihodovno premalen u odnosu na administrativne, tehničke i regulatorne obveze koje je bilo potrebno održavati – pojašnjavaju iz Hrvatskog Telekoma.

Korisnici su o gašenju tih usluga obaviješteni putem internetskih stranica HT-a i SMS-om, a nakon toga im je još godinu dana bilo omogućeno podizanje preostalog elektroničkog novca.

– Korisnici usluga vezanih uz plaćanje digitalnog sadržaja i glasovne usluge, donacije te kupnju karata, poput SMS parkinga, SMS bikea i SMS prijevoza, neće primijetiti razliku jer su te usluge i dalje dostupne svim korisnicima Hrvatskog Telekoma – dodaju iz HT-a.

Jedina platna usluga koju HT nastavlja pružati jest plaćanje računa putem platomata. Upravo se na tu uslugu odnosi novi status institucije za platni promet. Proces preregistracije iz oznake IEN110 u IPP421 trajao je godinu dana, a proveden je u skladu s člankom 25. Zakona o elektroničkom novcu. Iz HT-a dodaju da novi status ostavlja i mogućnost doregistracije novih platnih usluga u budućnosti.

Zadržavanje skupog regulatornog statusa za usluge koje donose zanemariv prihod za HT, čini se, više nije imalo poslovnog smisla. HT je ujedno i posljednji hrvatski operator koji se odrekao tog statusa. A1 Hrvatska i Telemach (tadašnji Tele 2), odustali su od licenci institucije za elektronički novac još početkom 2019. godine.

#Ht#Hrvatski Telekom#Hnb#Hrvatska Narodna Banka#Platne Usluge#Sms Plaćanje
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