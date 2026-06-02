HT više nije institucija za elektronički novac, evo što se mijenja

HNB je odobrio HT-u prelazak u status institucije za platni promet. Usluge poput SMS parkinga i dalje rade, dok su ugašene neke manje

Hrvatski Telekom promijenio je regulatorni status pred Hrvatskom narodnom bankom. Umjesto institucije za elektronički novac, kako je bio registriran od 2011. godine, i to za skupinu usluga SMS plaćanja, HT od 5. svibnja 2026. posluje kao institucija za platni promet. Odluku je HNB službeno objavio, a promjena je provedena na zahtjev samog HT-a.

Naime, uz takozvane micropayments usluge, kao što su SMS parking, SMS garaža, SMS bike i druga sitna plaćanja, HT je 2013. godine u okviru IEN licence doregistrirao i platnu uslugu plaćanja računa trećih strana putem platomata, odnosno samoposlužnih uređaja na kojima korisnici mogu plaćati račune za komunalije, telekomunikacije i druge usluge bez odlaska na šalter ili u banku.

No zakonske promjene, konkretno članak 5. stavak 12. Zakona o platnom prometu, promijenile su pravila. Oko 99 posto transakcija koje je HT obrađivao kroz SMS plaćanja više se ne smatra platnom uslugom, nego kupnjom karata i digitalnog sadržaja putem telekomunikacijskog operatera, pod uvjetom da pojedinačna transakcija ne prelazi 50 eura, a mjesečni iznos po korisniku 300 eura. Budući da su gotovo sve transakcije bile unutar tih limita, velika većina SMS plaćanja jednostavno je ispala iz regulatornog okvira.

Preostale usluge koje su i dalje zahtijevale status institucije za elektronički novac, a to su SMSPlati, mAutopraonica, MobiPay i mPlati koje su prihodovno bile vrlo male, u međuvremenu su zbog administrativnih, tehničkih i regulatornih obveza ugašene.

– Odluka je prije svega posljedica zakonskih promjena i rastućih regulatorno-administrativnih zahtjeva. Zakonskim promjenama najveći dio volumena SMS plaćanja više se ne smatra platnom uslugom, dok je preostali dio usluga koje su i dalje zahtijevale status institucije za elektronički novac bio prihodovno premalen u odnosu na administrativne, tehničke i regulatorne obveze koje je bilo potrebno održavati – pojašnjavaju iz Hrvatskog Telekoma.

Korisnici su o gašenju tih usluga obaviješteni putem internetskih stranica HT-a i SMS-om, a nakon toga im je još godinu dana bilo omogućeno podizanje preostalog elektroničkog novca.

– Korisnici usluga vezanih uz plaćanje digitalnog sadržaja i glasovne usluge, donacije te kupnju karata, poput SMS parkinga, SMS bikea i SMS prijevoza, neće primijetiti razliku jer su te usluge i dalje dostupne svim korisnicima Hrvatskog Telekoma – dodaju iz HT-a.

Jedina platna usluga koju HT nastavlja pružati jest plaćanje računa putem platomata. Upravo se na tu uslugu odnosi novi status institucije za platni promet. Proces preregistracije iz oznake IEN110 u IPP421 trajao je godinu dana, a proveden je u skladu s člankom 25. Zakona o elektroničkom novcu. Iz HT-a dodaju da novi status ostavlja i mogućnost doregistracije novih platnih usluga u budućnosti.

Zadržavanje skupog regulatornog statusa za usluge koje donose zanemariv prihod za HT, čini se, više nije imalo poslovnog smisla. HT je ujedno i posljednji hrvatski operator koji se odrekao tog statusa. A1 Hrvatska i Telemach (tadašnji Tele 2), odustali su od licenci institucije za elektronički novac još početkom 2019. godine.