Fresenius Kabi Hrvatska: drugu godinu zaredom prima certifikat Employer Partner

Kompanija Fresenius Kabi, globalna zdravstvena tvrtka unutar Fresenius Grupe koja razvija proizvode, tehnologije i usluge za terapiju i skrb kritično i kronično oboljelih pacijenata je zahvaljujući sustavnom razvoju HR praksi i strateškom pristupu upravljanju ljudskim potencijalima i ove godine stekla Employer Partner certifikat u Hrvatskoj.

Certifikat Employer Partner tijekom dva desetljeća oblikovao je način na koji organizacije pristupaju upravljanju ljudskim potencijalima. Kroz jasno definirane kriterije, potaknuo je razvoj strateškog HR-a, uvođenje mjerljivih pokazatelja te korištenje podataka u donošenju odluka. Zahvaljujući tome, u mnogim je organizacijama HR prerastao tradicionalnu administrativnu ulogu i postao ključan partner u ostvarivanju poslovnih ciljeva.

Jačanje iskustva zaposlenika kroz podršku i inkluzivnu kulturu

Fresenius Kabi Hrvatska je i ove godine ostvario značajan napredak u razvoju svojih HR praksi, s jasno vidljivim iskoracima u više ključnih područja. Karijerna stranica obogaćena je relevantnim sadržajima i iskustvima zaposlenika, uvedeni su strukturirani razgovori dobrodošlice za sve nove zaposlenike, a program preporuka zaposlenika dodatno je ojačan kako bi poticao sudjelovanje i prepoznavao doprinos zaposlenika.

U području nagrađivanja i dobrobiti zaposlenika, tvrtka nudi širok spektar benefita i redovito provodi wellbeing inicijative, uključujući zdravstvene programe i savjetovanja. Fleksibilni radni aranžmani doprinose boljoj ravnoteži privatnog i poslovnog života, dok se inkluzivna organizacijska kultura dodatno gradi kroz inicijative usmjerene na raznolikost i jednaka prava svih zaposlenika.

Ovaj certifikat nije samo priznanje, već potvrda da gradimo okruženje u kojem se ljudi osjećaju viđeno, cijenjeno i uključeno. Naš je fokus i dalje na razvoju talentiranih timova, otvorenom dijalogu i stvaranju kulture u kojoj svaki zaposlenik ima priliku rasti i doprinositi. Ponosni smo na postignuto, ali još više na put koji zajedno gradimo, izjavila je Vlatka Krepelnik, voditeljica ljudskih resursa za Istočnu Europu.

Čestitamo Fresenius Kabiju na još jednom certifikatu, koji predstavlja priznanje njihovoj predanosti izvrsnosti u upravljanju ljudskim potencijalima. Posebno želimo istaknuti izuzetan fokus na izgradnju kulture feedbacka u kompaniji, temeljem poticanja otvorene, pravovremene I konstruktivne razmjene povratnih informacija. Kroz svoje HR prakse kompanija pokazuje kako kontinuirani razvoj zaposlenika, transparentna komunikacija i međusobno povjerenje doprinose poslovnoj strategiji i ostvarenju ciljeva kompanije, izjavila je Lara Šubić Šuša, Head of HR Consulting SELECTIO Grupe.

Ulaganje u razvoj i transparentnost

Osim što su preuzeli još jedan Employer Partner certifikat, Fresenius Kabi Hrvatska je i ponosni nositelj Equal Pay Champion certifikata koji počiva na načelu „jednaka plaća za jednak rad“. Također, usmjeren je na poticanje transparentnih i pravednih sustava plaća.

Uz jačanje procesa privlačenja talenata, organizacija je ostvarila važan iskorak i u razvoju zaposlenika. Proces uvođenja u posao dodatno je strukturiran, a mentoring i coaching programi prošireni kako bi podržali profesionalni razvoj zaposlenika. Posebna se pažnja posvećuje jačanju kulture povratne informacije i transparentne komunikacije, uz kontinuiranu podršku menadžerima u upravljanju timovima.

Ovaj rezultat pokazuje koliko je važno usklađivanje kulture, komunikacije i strateških ciljeva. Ponosni smo na zajednički napredak, izjavio je Marko Ostojić, voditelj digitala i komunikacija za Istočnu Europu.

Ovim postignućem Fresenius Kabi Hrvatska još jednom potvrđuje svoju predanost stvaranju poticajnog i održivog radnog okruženja koje podržava rast zaposlenika i dugoročni uspjeh organizacije.

Za više informacija o njihovim inicijativama, doprinosima u unapređenju radnog okruženja i njihovom radu, posjetite njihovu web stranicu www.fresenius-kabi.com/hr. Ako želite biti dio njihove priče ili imate dodatna pitanja, slobodno im se javite - uvijek su otvoreni za razgovor.