Grand Hotel Zagreb - vaš odabir za poslovna događanja u Zagrebu

Fleksibilni konferencijski prostori, moderna tehnologija i profesionalna podrška za uspješnu organizaciju konferencija i poslovnih susreta

Grand Hotel Zagreb predstavlja suvremeno središte poslovnih događanja u Zagrebu, gdje se profesionalnost, funkcionalnost i elegantan ambijent spajaju u idealno okruženje za konferencije, seminare, radionice i korporativne sastanke. Pažljivo osmišljene konferencijske dvorane omogućuju organizaciju događaja različitih formata, pružajući sudionicima prostor za razmjenu ideja, donošenje odluka i stvaranje novih poslovnih prilika.

Konferencijske dvorane hotela dizajnirane su kako bi zadovoljili potrebe modernog poslovnog svijeta. Dvorane različitih veličina omogućuju organizaciju događanja - od manjih poslovnih sastanaka i edukacija do većih konferencija i kongresa. Zahvaljujući fleksibilnosti prostora, moguće je prilagoditi različite postave sjedenja, uključujući kazališni, učionički, boardroom ili banketni raspored, čime se svaki događaj može u potpunosti prilagoditi potrebama organizatora.

Konferencijska dvorana „Jarun“

Prostran prostor za velika poslovna događanja

Konferencijska dvorana Jarun najveći je konferencijski prostor hotela i idealan izbor za kongrese, konferencije, poslovne prezentacije i veća korporativna događanja. Prostran i funkcionalan raspored omogućuje organizaciju događaja različitih formata, dok suvremena tehnička infrastruktura osigurava besprijekorno odvijanje programa.

Dvorana može primiti do 180 sudionika, ovisno o odabranom postavu, te pruža reprezentativno i profesionalno okruženje za događaje koji zahtijevaju impresivan prostor i vrhunsku organizaciju.

Konferencijska dvorana „Zrinjevac“

Intiman i sofisticiran prostor za poslovne sastanke

Konferencijska dvorana Zrinjevac idealna je za seminare, radionice i poslovne sastanke srednjeg opsega. Elegantno uređen prostor stvara ugodnu i profesionalnu atmosferu koja potiče koncentraciju, suradnju i kvalitetnu razmjenu ideja.

Uz mogućnost prilagodbe različitim postavima sjedenja, dvorana predstavlja idealno okruženje za poslovne susrete koji zahtijevaju diskreciju, fokus i učinkovitu komunikaciju.

Sobe za sastanke

Diskretan prostor za fokusirane poslovne razgovore

Uz glavne konferencijske dvorane, Grand Hotel Zagreb nudi i manje sobe za sastanke namijenjene poslovnim susretima, intervjuima, radnim grupama i manjim prezentacijama. Ovi prostori pružaju mirno i diskretno okruženje koje omogućuje učinkovitu komunikaciju i donošenje važnih poslovnih odluka.

Sve konferencijske dvorane opremljene su suvremenom audiovizualnom tehnologijom koja omogućuje profesionalnu realizaciju poslovnih događanja i kvalitetne prezentacije. Dostupna oprema uključuje:

video projektor i projekcijsko platno

pointer za prezentacije

flipchart i prezentacijske panoe

sustav ozvučenja

mikrofone (žične i bežične)

TV zasloni i prijenosno računalo

brzi bežični internet (Wi-Fi) i stabilnu internetsku vezu

pozornicu i govornicu za konferencijska izlaganja

opremu za panel rasprave

izložbeni prostor za prezentaciju proizvoda i partnera

Dodatno su na raspolaganju i uredski uređaji poput printera, fotokopirke i skenera, koji organizatorima omogućuju potpunu logističku podršku tijekom događanja.

Grand Hotel Zagreb svojim gostima nudi cjelovitu MICE podršku, prilagođenu potrebama organizatora i sudionika poslovnih događaja. Iskusni tim za organizaciju događanja stoji na raspolaganju u svim fazama planiranja - od odabira odgovarajuće dvorane i tehničkih postavki do koordinacije programa, logistike i gastronomske ponude.

Pauze između konferencijskih programa pretvaraju se u trenutke predaha i inspiracije. Pažljivo osmišljeni coffee breakovi, poslovni ručkovi i večere spajaju vrhunsku gastronomiju s elegantnim ambijentom hotelskih restorana Patria i lounge prostora, pružajući sudionicima priliku za opuštanje, neformalno umrežavanje i razmjenu ideja.

Za sudionike koji dolaze iz drugih gradova ili zemalja, Grand Hotel Zagreb nudi udoban smještaj koji omogućuje da se poslovni događaji i boravak odvijaju na jednom mjestu. Prostrane i suvremeno uređene sobe pružaju miran prostor za odmor nakon intenzivnog konferencijskog programa.

Smješten na lako dostupnoj lokaciji u Zagrebu na adresi Jankomir 27, Grand Hotel Zagreb predstavlja idealno mjesto za organizaciju poslovnih događaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Spoj vrhunske usluge, suvremenih konferencijskih sadržaja, kvalitetnog smještaja i pažljivo osmišljene gastronomije čini ga mjestom gdje se poslovni susreti pretvaraju u iskustva koja ostavljaju trajan profesionalni dojam.

Grand Hotel Zagreb - mjesto gdje se ideje susreću, partnerstva nastaju, a poslovni događaji dobivaju svoju najbolju izvedbu.