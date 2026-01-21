GRAWE Hrvatska d.d. preuzeo još jedan Employer Partner certifikat

GRAWE Hrvatska je i ove godine zadovoljio visok standard certifikata, potvrđujući strukturiran pristup upravljanju ljudskim potencijalima

Društvo GRAWE Hrvatska d.d. i ove je godine preuzelo Employer Partner certifikat, potvrđujući kontinuitet u razvoju ključnih HR praksi. Spomenuti certifikat dodjeljuju stručnjaci iz SELECTIO Grupe koji evaluiraju HR sustave raznih organizacija, prateći ciklus zaposlenika od prvog do zadnjeg dana.

Employer Partner certifikat dodjeljuje se na temelju objektivne procjene cjelokupnog HR sustava, kroz niz jasno definiranih kriterija i mjerljivih pokazatelja kvalitete upravljanja ljudskim resursima. GRAWE Hrvatska je i ove godine zadovoljio visok standard certifikata, potvrđujući tako strukturiran pristup upravljanju ljudskim potencijalima i dosljednu primjenu ključnih HR procesa, od zapošljavanja, onboardinga, razvoja zaposlenika do kreiranja atraktivnog employee value propositiona, izjavila je Lara Šubić Šuša, Head of HR Consulting u SELECTIO Grupi.

Upravljanje ljudskim potencijalima u GRAWE Hrvatska d.d. temelji se na jasno definiranoj poslovnoj strategiji, uz redovitu komunikaciju Uprave o strateškim prioritetima.

Razvoj menadžera prati se kroz procjenu leadership kompetencija i edukacija. Zaposlenicima je osiguran jednak, kontinuiran i pravovremen pristup ključnim informacijama kroz različite interne komunikacijske kanale (npr. Tarifni espresso, GRAWE digitalni sandučić).

Povratne informacije prikupljaju se kroz ispitivanja zadovoljstva i angažiranosti zaposlenika, a njihovi rezultati koriste se kao podloga za definiranje i provedbu konkretnih odjelnih i timskih akcijskih planova.

Ova recertifikacija za nas predstavlja potvrdu da sustavno gradimo radno okruženje u kojem su ljudi u središtu svih odluka. Rezultati potvrđuju da se naš kontinuirani fokus na razvoj ljudi, leadership i dobrobit zaposlenika odražava u kvaliteti cjelokupnog HR sustava. Posebno smo ponosni na rezultate u područjima selekcije i razvoja, te uključenosti i strateškog HR savjetovanja, koji jasno pokazuju snagu naše organizacijske kulture. Zahvaljujemo svim zaposlenicima na povjerenju, angažmanu i doprinosu kulturi koju zajedno razvijamo. Upravo njihova posvećenost i svakodnevni trud temelj su rezultata koje ostvarujemo i motivacija za razvoj HR praksi koje imaju stvaran učinak, istaknula je Ana Zrinski Smoljo, voditeljica Odjela za ljudske potencijale u GRAWE Hrvatska d.d.

Dobrobit i nagrađivanje zaposlenika

Uz ulaganje u razvoj i zadržavanje zaposlenika, GRAWE Hrvatska sustavno ulaže i u njihovo nagrađivanje i dobrobit. Uvođenjem recognition programa Nove zvijezde, Timske zvijezde i Superzvijezde, pokazuju svoju usmjerenost na prepoznavanje poželjnih organizacijskih ponašanja i vrijednosti, uz primjenu širokog raspona materijalnih i nematerijalnih benefita.

Poseban naglasak stavlja se na wellbeing i ravnotežu privatnog i poslovnog života kroz programe usmjerene na fizičko i mentalno zdravlje. Tu su i fleksibilni radni aranžmani te inicijative društvenih odgovornosti poput Mjeseca dobrih djela i korporativnog volontiranja, u koje su aktivno uključeni svi zaposlenici.

Obnovom Employer Partner certifikata, GRAWE Hrvatska d.d. potvrđuje stabilan i strukturiran pristup razvoju radnog okruženja, uz fokus na daljnje unaprjeđenje ključnih HR praksi.