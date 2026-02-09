Hanfa svečanom akademijom obilježila dva desetljeća rada

Istaknuto je da je Hanfa svojim djelovanjem dala značajan doprinos stabilnosti, transparentnosti i zaštiti financijskog sustava u Hrvatskoj

Svečanom akademijom, održanom danas u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) obilježila je dva desetljeća djelovanja, stoji u priopćenju te institucije. Kako je navedeno, za to je vrijeme izrasla u prepoznatljivu i modernu instituciju koja svojim djelovanjem doprinosi razvoju i stabilnosti financijskog sustava Republike Hrvatske, unaprjeđenju regulacije tržišta financijskih usluga te zaštiti korisnika financijskih proizvoda i usluga.

Svečanost su svojim prisustvom uveličali predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Nikola Mažar, predstavnici Vlade i ministarstava Republike Hrvatske, saborski zastupnici, predstavnici značajnih državnih institucija, hrvatskih i stranih regulatornih agencija, financijskih institucija te medija i akademske zajednice.

- Napravili smo velike iskorake za tržište kapitala s izdanjem narodnih obveznica i trezorskih zapisa. U taj se proces uključilo 400.000 građana, koji su uložili 13,7 milijardi eura, što je oko 10 posto javnog duga. Spremnost građana da ulažu u državne vrijednosnice velik je pokazatelj povjerenja u politiku koju vodimo i znak da smo na dobrom putu – rekao je u svojem govoru predsjednik Vlade Andrej Plenković te ujedno Upravnom vijeću i svim zaposlenicima čestitao Hanfe 20. obljetnicu.

Strateški partner Saboru

Uzvanici su se zajedno prisjetili raznih događaja, aktivnosti i aktera iz bogate povijesti Hanfe, koji su pridonijeli tome da Hanfa u dvadeset godina postane institucija značajna za očuvanje stabilnosti i transparentnosti financijskog sustava i tržišnog povjerenja, kao i zaštitnik potrošača te uporan edukator i promotor financijskog znanja te financijske pismenosti i informiranosti.

Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i zastupnik Hrvatskog sabora Nikola Mažar u svojem se govoru osvrnuo na ulogu i važnost Hanfe za potrošače, hrvatski financijski sustav i gospodarstvo u cjelini.

- Kao institucija koja izravno odgovara Hrvatskom saboru Hanfa je od svojeg osnutka bila strateški partner Saboru u kreiranju modernog i sigurnog zakonodavnog okvira. U segmentima svojega rada Hanfa postupa profesionalno i neovisno sa svrhom jačanja povjerenja domaćih i stranih ulagača u financijski sektor. Put razvoja institucije vjerujem da nije bio ni brz ni jednostavan, a vjerojatno je često bio i isprepleten raznim događajima i izazovima. Ali danas s ponosom možemo reći da je Hanfa ispunila sva očekivanja i opravdala dano joj povjerenje – od očuvanja mirovinskih fondova i tržišta osiguranja do uređenja tržišta kapitala. Ističem ulogu Hanfe u zaštiti onih najvažnijih – naših građana, potrošača i korisnika financijskih proizvoda i usluga. Kontinuirani rad na financijskoj pismenosti, edukaciji i informiranosti građana izravno pridonosi sigurnosti njihovih financijskih sredstava i ušteđevina te odgovornom ponašanju na financijskom tržištu, što predstavlja jedan od temelja zdravog društva – rekao je Mažar.

Novi izazovi

Uzvanici su se na svečanosti zajedno prisjetili značajnih etapa razvoja institucije: od zakonodavnih priprema i početaka rada u 2006., preko razdoblja snažnog tržišnog zamaha i suočavanja s globalnom financijskom krizom, do europske integracije, reforme mirovinskog sustava i jačanja međunarodne suradnje. U novijoj su povijesti rad institucije obilježili novi izazovi, kao što su pandemija COVID-19 i potresi, ali i značajni razvojni iskoraci: institucionalna modernizacija, jačanje međunarodne i međuinstitucionalne suradnje, ulazak Republike Hrvatske u europodručje, aktivno sudjelovanje u postupku pristupanja OECD-u, prilagodba regulatornog i nadzornog okvira novim tehnološkim i digitalnim transformacijama te financijskim proizvodima.

Pritom se zaštita potrošača isticala kao ključna Hanfina uloga. Promicanje financijske pismenosti te informiranosti i edukacije korisnika financijskih usluga tijekom dvadeset godina rada institucije i dalje su značajni elementi za očuvanje sigurnosti građana, ali i povjerenja u hrvatski financijski sustav.

Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman prisjetio se značajnih trenutaka iz povijesti rada Hanfe.

- Ova obljetnica ima osobito značenje jer nam daje priliku govoriti o nečemu što se ne stvara brzo — o povjerenju i stabilnosti financijskog sustava, kao i o instituciji koja to povjerenje i stabilnost gradi i čuva već dvadeset godina. Djelovanje Hanfe tijekom svih ovih godina obilježile su razne promijene i izazovi, ali ona je uvijek djelovala brzo i odgovorno, često u suradnji s drugim domaćim, europskim i međunarodnim institucijama. Rezultat je stvaranje okružja u kojem subjekti financijskog tržišta mogu bolje poslovati, a potrošači i korisnici financijskih usluga zaista se mogu osjećati sigurno. Naš je cilj biti i ostati moderan i pouzdan supervizor u službi financijske stabilnosti – rekao je Žigman.