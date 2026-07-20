Hrvatski Koykan ušao u Njemačku: minhenski restoran već najprometniji

Uz lokalnog partnera Xela Investment, Koykan u DACH regiji razvija 10 lokacija vrijednih 5 milijuna eura te cilja više od 100 restorana do 2030.

Hrvatski street food lanac Koykan otvorio je svoj prvi restoran u Njemačkoj, u minhenskom trgovačkom centru PEP, jednom od najprometnijih u Bavarskoj. Pred restoranom se na dan otvorenja stvarao red kakav se inače veže uz etablirane svjetske franšize, a već drugog tjedna poslovanja minhenska je lokacija ostvarila najveći promet među svim restoranima grupe.

Nakon otvorenja Koykanu su se počeli javljati drugi njemački trgovački centri zainteresirani za dolazak brenda, a - što je još važnije - i veliki franšizni partneri iz zapadne Europe koji Koykan žele uvrstiti u svoje portfelje. Pregovori su već u tijeku s velikim operativnim partnerima iz Austrije i Velike Britanije, a paralelno se širi i krug franšiznih partnera u Češkoj, Slovačkoj te na upravo otvorenom njemačkom tržištu.

Ulazak u Njemačku prvi je iskorak brenda u regije zapadne Europe i početak zajedničkog razvoja deset lokacija s lokalnim partnerom Xela Investmentom, procijenjene vrijednosti oko pet milijuna eura. Usporedo Koykan otvara nove lokacije u Zagrebu, Rijeci, Brnu i Ljubljani.

Koykan je u četiri godine izgradio devet restorana u četiri zemlje te je, nakon Surf'n'Friesa, tek druga hrvatska restoranska franšiza koja istovremeno posluje na četiri tržišta - u Hrvatskoj, Njemačkoj, Češkoj i Slovačkoj. Ujedno je prva hrvatska franšiza s tzv. full franchise modelom, u kojem lanac kontrolira sve elemente poslovanja: brend, praćenje prihoda partnera u realnom vremenu kroz integrirani sustav kasa i digitalnih kioska, lanac opskrbe, izradu opreme te kompletnu tehnološku i IT podršku za svakog franšiznog partnera.

- Američki food brendovi desetljećima dominiraju Europom. Mi gradimo model koji im može konkurirati - prvo na EU tržištu, a potom i šire. Imamo znanje, tehnologiju, tim i velike snove, a prednost nam daje domaći EU teren - izjavio je Boro Milivojević, CEO grupacije.

Širenje po Europi dijelom financiraju i hrvatski ulagači kroz Koykanove razvojne obveznice, čija se sredstva namjenski koriste za rast brenda - rijedak primjer domaćeg kapitala koji gradi hrvatski brend na inozemnim tržištima.