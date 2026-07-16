Globalna ekonomija raste, ali raste i broj propalih tvrtki

Nakon relativno dobrih rezultata u prvom tromjesečju, sve su izraženiji pritisci na prihode i profitabilnost poduzeća

Globalno gospodarstvo nastavlja rasti unatoč geopolitičkim napetostima, višim cijenama energije i trgovinskim napetostima. Pokazuju to najnoviji Globalni gospodarski izgledi (Global Economic Outlook), koje je Acredia Grupa pripremila u suradnji s Allianz Tradeom. Kako stoji u istraživanju, prema prognozama, svjetsko gospodarstvo u 2026. godini porast će za 2,5 posto, dok se u 2027. očekuje ubrzanje rasta na 2,9 posto.

Najveći doprinos tom rastu daju ulaganja u umjetnu inteligenciju, koja trenutačno ublažavaju negativne posljedice energetske krize i trgovinskih sukoba. Iako globalno gospodarstvo pokazuje otpornost, uvjeti poslovanja za tvrtke i dalje ostaju izazovni. Viši troškovi financiranja, rast cijena sirovina i sve izraženija geopolitička neizvjesnost nastavljaju stvarati pritisak na profitabilnost, investicije i dugoročno poslovno planiranje.

- Umjetna inteligencija postaje jedan od najvažnijih pokretača globalnog gospodarskog rasta. Trenutačno ublažava velik dio posljedica energetske krize i trgovinskih sukoba, ali istodobno stvara nove ovisnosti o ograničenom broju tehnologija, opskrbnih lanaca i tržišta. Zato umjetnu inteligenciju tvrtke trebaju promatrati ne samo kao razvojnu priliku, nego i kao važan strateški rizik - izjavio je Michael Kolb, glavni izvršni direktor Acredia Grupe.

Europa i dalje zaostaje

Allianz Trade za Sjedinjene Američke Države u ovoj godini predviđa gospodarski rast od 2,1 posto, potaknut snažnim ulaganjima u umjetnu inteligenciju, stabilnom osobnom potrošnjom i ekspanzivnom fiskalnom politikom. S druge strane, gospodarstvo europodručja rast će tek 0,9 posto, dok se u 2027. očekuje blago ubrzanje na 1,2 posto (isključi li se izrazito volatilno gospodarstvo Irske; u suprotnom prognoze iznose 0,3 odnosno 1,2 posto). Rast Europe i dalje ograničavaju visoka ovisnost o energentima, slabija industrijska aktivnost te sporiji rast produktivnosti koji proizlazi iz primjene umjetne inteligencije.

Kina ostaje među glavnim pokretačima svjetskog gospodarstva, uz očekivani rast od 4,7 posto. Tome ponajviše pridonose visokotehnološke industrije i izvozno orijentirane kompanije. Za Hrvatsku, kao malo i otvoreno gospodarstvo snažno povezano s europskim tržištem, usporavanje gospodarskog rasta u europodručju, geopolitička neizvjesnost i promjene u međunarodnoj trgovini nastavljaju predstavljati izazov za izvoznike i poduzeća uključena u međunarodne opskrbne lance.

Istodobno, ulaganja u digitalizaciju i primjenu umjetne inteligencije otvaraju nove mogućnosti za povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti hrvatskih tvrtki. U takvim okolnostima otpornost poslovanja, pravodobno upravljanje rizicima i diverzifikacija opskrbnih lanaca postaju ključni preduvjeti dugoročnog rast.

Trgovina ostaje otporna, geopolitički rizici rastu

Unatoč novim carinama i trgovinskim ograničenjima, međunarodna trgovina nastavlja rasti. Allianz Research procjenjuje da će se obujam svjetske robne razmjene tijekom 2026. povećati za 2,9 posto. Iako nove američke carine i trgovinski sukobi povećavaju neizvjesnost, ulaganja u proizvodnju poluvodiča, podatkovne centre i digitalnu infrastrukturu pridonose stabilnosti globalne trgovine te ublažavaju dio negativnih geopolitičkih utjecaja.

- Gospodarska neizvjesnost i dalje je izrazito visoka. Tvrtke moraju poslovati fleksibilnije nego ikad prije, kontinuirano procjenjivati rizike te prilagođavati financijske, prodajne i opskrbne strategije. Upravo otpornost poslovanja postaje jedna od najvažnijih konkurentskih prednosti - dodaje Kolb.

Inflacija usporava, ali pritisci na tvrtke ostaju

Kako se cijene energije postupno stabiliziraju, očekuje se da će se inflacija tijekom 2027. ponovno približiti ciljanim razinama središnjih banaka.

Unatoč tome, poslovno okruženje i dalje ostaje zahtjevno. Nakon relativno dobrih rezultata u prvom tromjesečju, sve su izraženiji pritisci na prihode i profitabilnost poduzeća, posebno u energetski intenzivnim industrijama i automobilskom sektoru.

U takvim okolnostima Acredia očekuje nastavak rasta broja insolventnosti poduzeća na globalnoj razini. Tijekom 2026. predviđa se njihov rast od četiri posto, dok bi se tijekom 2027. taj trend trebao stabilizirati, stoji u istraživanju.