Inflacija u EU konačno usporila, Hrvatska i dalje četvrta po rastu

Nakon proljetnog udara zbog krize u Iranu cijene u EU blago su pale na mjesečnoj razini, dok je na godišnjoj razini Rumunjska i dalje najgora

Inflacija u Europskoj uniji posustala je u lipnju, nakon snažnog ubrzanja tijekom tri proljetna mjeseca, pokazali su u petak podaci europskog statističkog ureda.

Godišnja stopa inflacije u Europskoj uniji, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), iznosila je u lipnju 2,9 posto, izračunali su statističari na temelju najnovijih podataka koji obuhvaćaju sve članice Unije. U svibnju bila je iznosila 3,3 posto i bila je najviša od prosinca 2023. godine.

U eurozoni su potrošačke cijene u lipnju porasle za 2,8 posto, potvrdio je Eurostat preliminarnu procjenu, uz nešto blaže poskupljenje energije no što su bili pokazali podaci na početku mjeseca, za 8,5 posto, i nešto izrazitiji rast cijena prehrambenih proizvoda, alkohola i duhana, za 1,6 posto.

Inflacija je tako usporila na početku ljeta, nakon ubrzanja u tri proljetna mjeseca koje se poklopilo s poskupljenjem energije zbog rata u Iranu i blokade Hormuškog tjesnaca.

U takvim je uvjetima inflacija u EU u ožujku ubrzala na 2,8 posto, s 2,1 posto u prethodnom mjesecu. U travnju cijene su na razini Unije bile porasle za 3,2 posto.bila je ubrzala na 3,2 posto.

Mjesečna usporedba pokazuje pak blagi pad cijena u Uniji u lipnju, prvi put od početka godine, za 0,1 posto.

Najviše su u EU u lipnju na godišnjoj razini porasle potrošačke cijene u Rumunjskoj, za 9,2 posto. Slijede članice eurozone Litva i Bugarska s godišnjim stopama inflacije od 5,4 odnosno od 5,2 posto, pokazuje izvješće.

Hrvatska je na četvrtom mjestu s rastom potrošačkih cijena u lipnju, mjerenim HICP-om, za 4,2 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec. U svibnju bile su na godišnjoj razini porasle za 4,9 posto.

Blizu je Hrvatske u lipnju bio Cipar sa stopom inflacije od 4,1 posto.

Najblaže su pak porasle potrošačke cijene u Švedskoj i Češkoj, koje nisu članice eurozone, za 1,0 odnosno za 1,1 posto, pokazuju Eurostatovi podaci.