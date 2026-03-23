Kad se poznata imena nađu na billboardima svi počnu pričati o dugovima

Ako ste ovih dana primijetili billboard s nečijim imenom i pitanjem koje zvuči pomalo osobno, niste jedini.

„Andrej, dužan si pivo?“

„Tomislave, dužan si pivo?”

Na prvi pogled djeluje kao interna šala. Na drugi, kao javna prozivka. A na treći, mnogi se počnu pitati isto: Jesam li i ja nekome dužan pivo?

Najpoznatije obećanje koje svi dajemo

Postoji jedna rečenica koju u Hrvatskoj gotovo svi izgovaramo. “Hvala ti. Dužan sam ti pivo.” Kažemo je nakon male usluge, pomoći pri selidbi, nakon što nas netko izvuče u zadnji tren ili jednostavno kao znak zahvalnosti među prijateljima. Toliko je postala dio svakodnevice da je izgovaramo gotovo automatski. Bez previše razmišljanja i bez previše namjere da je stvarno ispunimo. Jer budimo iskreni, to pivo često nikada ne stigne na stol.

U hrvatskoj kulturi druženja pivo je više od pića. Ono je znak pažnje, zahvalnosti i često valuta plaćanja među prijateljima. Zato fraza “dužan sam ti pivo” ima posebno mjesto u svakodnevnom govoru. No kako se izgovara tako često, pivski dugovi s vremenom se samo gomilaju, negdje između sljedećeg izlaska, utakmice ili “vidimo se pa ćemo”. Većina ljudi može se bez problema sjetiti barem jedne osobe kojoj duguje pivo. A još lakše, nekoga tko duguje njima.

Više nema skrivanja

Upravo zato sada dolazi trenutak kada pivski dugovi više ne ostaju samo na riječima. Ideja je jednostavna: ako smo već nekome obećali pivo, vrijeme je da to obećanje napokon i ispunimo. Na toj ideji nastala je kampanja “Dužan si pivo? Plati Panom.”, koja ljude potiče da se prisjete svojih pivskih dugova i napokon ih podmire – bez izgovora.

Billboardi koji se pojavljuju po gradovima samo su podsjetnik na ono što već znamo, ali često ignoriramo.

Kako riješiti dug koji vučete godinama

Svi koji žele riješiti svoja obećanja mogu to učiniti putem stranice plati-panom.hr, gdje jednostavno upisuju kome duguju pivo i uključuju se u vraćanje pivskih dugova. Bez kompliciranja. Bez izgovora. Uz ovu ideju na tržištu su se pojavila i posebna pakiranja koja nose jasnu poruku: “Dužan si pivo? Plati Panom.” Jer u konačnici, pivski dugovi nikada nisu bili stvar novca. Oni su uvijek bili stvar prijateljstva, druženja i onih malih obećanja koja činimo jedni drugima. Jer pivo se rijetko pije sam. A neka obećanja, koliko god mala bila, ipak vrijedi ispuniti.