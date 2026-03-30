Kad se tržište goriva lomi, benzinske postaje moraju ponuditi više od litre

Tržište goriva već neko vrijeme ne ostavlja puno prostora za komociju. Kupci su osjetljivi na cijenu, konkurencija je jaka, a razlike među benzinskim postajama često su premale da bi same po sebi gradile lojalnost. U takvom okruženju pitanje više nije samo tko ima povoljniju cijenu, nego tko kupcu može ponuditi uvjerljiviji razlog za dolazak i povratak.

Upravo zato premium segment goriva postaje sve zanimljiviji. Ne kao pitanje prestiža, nego kao konkretan poslovni alat. Za benzinsku postaju to znači mogućnost da standardnu ponudu pretvori u ponudu s dodatnom vrijednošću, odnosno da kupcu ne prodaje samo gorivo, nego i njegov bolji učinak.

To je prostor u kojem se pozicionira XMILE, premium aditiv za gorivo koji je razvijen s ciljem poboljšanja kvalitete izgaranja i veće učinkovitosti goriva. Prema informacijama objavljenima na službenoj stranici, XMILE se temelji na enzimskoj tehnologiji, a među istaknutim koristima navodi do sedam posto manju potrošnju goriva, do sedam posto manje emisija CO2, šest posto manje emisija NOx, smanjenje PM čestica za 35 do 50 posto te do 30 posto niže troškove održavanja.

Za benzinske postaje to nije važna samo tehnička informacija. To je prije svega tržišna prilika. Na tržištu na kojem se velik dio utakmice svodi na nekoliko centi razlike po litri, svako rješenje koje kupcu može dati osjećaj veće vrijednosti postaje ozbiljan diferencijator. Ako postaja može ponuditi vlastiti premium diesel ili premium 95 koncept i pritom tu ponudu vezati uz manju potrošnju, čišće sagorijevanje i bolji rad motora, tada više ne sudjeluje samo u cjenovnoj utakmici. Tada gradi vlastitu kategoriju vrijednosti.

XMILE nije nepoznat tržištu, renomirani distributeri u Hrvatskoj, poput BP Brebrića, Pj-Oila i drugih, već ga dugi niz godina imaju u svojoj ponudi, što dodatno potvrđuje njegovu prisutnost i relevantnost na domaćem tržištu.

To je danas posebno važno jer se ponašanje kupaca mijenja. Vozači i privatno i poslovno sve više promatraju ukupni učinak goriva, a ne samo brojku na cjeniku. Pitanje koje se sve češće postavlja nije samo koliko gorivo stoji, nego što za tu cijenu stvarno daje. Ako premium gorivo može donijeti konkretnu korist kroz bolju iskoristivost, tada se njegov smisao više ne iscrpljuje u dojmu, nego u stvarnoj poslovnoj i korisničkoj logici.

Upravo je to ključni potencijal ovakvog rješenja. Benzinska postaja koja uspije kupcu jasno komunicirati da uz nju dobiva više od standardnog točenja, dobiva i prostor za snažniju percepciju kvalitete. A percepcija kvalitete na ovom tržištu nije mala stvar. Ona utječe na učestalost dolaska, lojalnost i spremnost kupca da odabere istu lokaciju i onda kada konkurencija nudi sličnu ili tek nešto nižu cijenu.

Dodatnu težinu cijeloj temi daje i činjenica da se tržište sve više mijenja pod pritiskom učinkovitosti i održivosti. Emisije CO2, kvaliteta sagorijevanja i smanjenje štetnih čestica više nisu teme koje zanimaju samo regulatore i velike industrijske sustave. Sve češće postaju i dio tržišnog očekivanja. Kupci traže proizvode i usluge koji uz bolji učinak nude i odgovorniji pristup, a upravo se na tom spoju danas otvara sve više poslovnog prostora.

XMILE tu ulazi s porukom koja je tržištu lako razumljiva: gorivo može raditi bolje. Za benzinsku postaju to znači mogućnost da vlastitu ponudu postavi ambicioznije, bez velikih infrastrukturnih zahvata. Kako navodi XMILE, doziranje je 1:10.000, što upućuje na jednostavan model primjene i dodatno pojačava njegov komercijalni potencijal. Jer svako rješenje koje traži složenu implementaciju automatski otežava širu primjenu, dok ono koje se može uklopiti u postojeći sustav bez velikih promjena ima puno veće šanse da postane stvarni poslovni alat.

U konačnici, za benzinske postaje ovo nije priča samo o proizvodu, nego o pozicioniranju. U vremenu kada se tržište lomi na cijeni, najveću prednost neće imati nužno oni koji prodaju najjeftinije, nego oni koji uspiju dokazati da njihova litra vrijedi više. U tome leži i najveći potencijal premium goriva: da postaji omogući odmak od generičke ponude i otvori prostor za jasniji, kvalitetniji i profitabilniji odnos s kupcem.

Kako ističe David Špiler, predstavnik XMILE-a za Hrvatsku i Sloveniju, upravo je to smjer u kojem se kreće i očekivanje tržišta.

- Benzinske postaje danas traže način kako se odmaknuti od isključive borbe cijenom i kupcu ponuditi dodatnu vrijednost koju će stvarno prepoznati. Upravo u tome vidimo potencijal XMILE-a: u mogućnosti da postaja razvije vlastitu premium priču kroz bolju iskoristivost goriva, čišće sagorijevanje i niže emisije CO2. Benzinske postaje s XMILE imaju dodatnu vrijednost premium kvalitete goriva, bez obzira na dobavljača osnovnog goriva - kaže Špiler.

Za više informacija o XMILE rješenju, mogućnostima suradnje i primjeni proizvoda na hrvatskom i slovenskom tržištu, zainteresirani se mogu obratiti Davidu Špileru, predstavniku za Hrvatsku i Sloveniju, putem e-mail adrese [email protected].