Plinacro i Plinovodi potpisali izjavu o povećanju kapaciteta plinske interkonekcije Hrvatske i Slovenije

Povećanje kapaciteta omogućit će Sloveniji i široj regiji pouzdaniju opskrbu plinom i pristup dodatnim izvorima plina iz Hrvatske, uključujući i LNG terminal na otoku Krku

Operatori plinskih transportnih sustava Slovenije i Hrvatske – Plinovodi d.o.o. i Plinacro d.o.o. – potpisali su danas u Ljubljani zajedničku izjavu o povećanju kapaciteta interkonekcije Rogatec u smjeru iz Hrvatske prema Sloveniji.

Nadogradnja plinovodne mreže u Hrvatskoj omogućit će prijenos većih količina plina između dviju zemalja i dodatno ojačati energetsku povezanost Slovenije s regijom. Time će se povećati sigurnost opskrbe, otpornost energetskih sustava i stabilnost regionalnog energetskog sustava.

- Potpisivanje ove izjave predstavlja važan korak u suradnji između operatora plinskih transportnih sustava Slovenije i Hrvatske te u zajedničkom osiguravanju dugoročno stabilne, povezane i pouzdane opskrbe plinom, kao i učinkovitog regionalnog funkcioniranja transportne infrastrukture - rekao je izvršni direktor tvrtke Plinovodi d.o.o., mag. Matija Bitenc.

- Ova zajednička izjava potvrđuje dugogodišnju uspješnu suradnju između Plinovoda i Plinacra. Posebno mi je drago naglasiti da smo izgradnjom magistralnog plinovoda Zabok – Lučko omogućili povećanje kapaciteta i dostupnosti plina iz Hrvatske, što će dodatno ojačati stabilnost opskrbe zemalja u regiji povezanih plinskim transportnim sustavima - dodao je predsjednik Uprave Plinacra Ivica Arar.

Zajednička izjava također potvrđuje koordiniranu suradnju dviju tvrtki u provedbi svih potrebnih tehničkih, zakonodavnih i operativnih aktivnosti za pravodobnu ponudu novih kapaciteta na tržištu, u skladu s europskim zakonodavstvom i sporazumima između operatora.

Nakon završetka svih plinovoda financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), odnosno dovršetka dionica Bosiljevo – Sisak i Kozarac – Sisak, kapacitet interkonekcije Rogatec moći će dosegnuti do 170.000 Sm³/h, počevši od 31. prosinca 2026. godine, ovisno o uvjetima uzvodnog tlaka.