Wall Street snažno porastao nakon tri dana pada

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi snažno porasli, nadoknadivši gubitke iz prethodna tri dana, a najviše su porasle cijene dionica u tehnološkom sektoru dok su ulagači čekali poslovne rezultate Nvidije.

Dow Jones indeks ojačao je 1,31 posto, na 50.009 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,08 posto, na 7.432 boda, a Nasdaq 1,55 posto, na 26.270 bodova.

Rast indeksa ponajviše se zahvaljuje oporavku tehnološkog sektora, nakon što je prethodnih dana bio pod pritiskom.

Uoči objave kvartalnih poslovnih rezultata, cijena dionice Nvidije porasla je 1,3 posto, a cijeli sektor proizvođača čipova više od 4 posto.

Nvidia je nakon zatvaranja Wall Streeta objavila bolje nego što se očekivalo poslovne rezultate, no u produženom trgovanju cijena njezine dionice stagnira, dok investitori analiziraju financijsko izvješće najvećeg svjetskog proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju.

Pozitivno je na tržište utjecala i poruka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da su pregovori s Iranom u završnoj fazi. No, upozorio je i da su mogući novi napadi, ako Teheran ne pristane na dogovor.

Zahvaljujući svemu tome, jučer je tema o inflaciji, koja je prethodnih dana pritiskala tržište, bila u drugom planu.

Zapisnik s nedavne sjednice Feda pokazao je da sve više čelnika središnje banke upozorava na rast inflacije i mogućnost povećanja kamatnih stopa.

- Tehnologija ponovno potiče tržite. U fokusu je ponovno tema o umjetnoj inteligenciji, pa su strahovanja od rasta inflacije i kamata pala u drugi plan - kaže Carol Schleif, strateginja u tvrtki BMO Private Wealth.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,99 posto, na 10.432 bod, dok je frankfurtski DAX skočio 1,38 posto, na 24.737 bodova, a pariški CAC 1,70 posto, na 8.117 bodova.

Tehnološki sektor potaknuo rast azijskih burzi

Na većini azijskih burzi cijene su dionica u četvrtak porasle, nadoknadivši gubitke iz prethodna četiri dana, što se ponajviše zahvaljuje oporavku tehnološkog sektora, nakon objave poslovnih rezultata Nvidije.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu više od 2,5 posto, nadoknadivši gubitke iz prethodna četiri dana.

Pritom su cijene dionica u Indiji, Australiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 0,5 i 8,1 posto. U Šangaju i Hong Kongu stagniraju.

Pozitivno su na azijske burze utjecali bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati Nvidije, najveće svjetske kompanije po tržišnoj vrijednosti.

No, cijena dionice tog proizvođača čipova trenutno je u minusu oko 1 posto.

S druge srane, cijena dionice Softbanka skočila je gotovo 20 posto, što je potaknulo snažan rast japanskog Nikkei indeksa.

Pozitivno su na Tokijsku burzu utjecali i podaci o većem nego što se očekivalo rastu japanskog izvoza i uvoza, što ukazuje na snažnu inozemnu i domaću potražnju.

Najviše je jutros, oko 8 posto, skočio južnokorejski Kospi indeks, pri čemu je najveća dobitnica dionica Samsunga, s rastom cijene za više od 6 posto. Taj tehnološki div izvijestio je da je postignut napredak u pregovorima o plaćama, pa je izbjegnut štrajk više od 47 tisuća zaposlenika te kompanije.

Tako većina azijskih burzi prati jučerašnji smjer Wall Streeta, gdje su Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq indeks porasli više od 1 posto.

Dolar oslabio

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta pala.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,15 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 99,30 bodova.

Pritom se tečaj dolara prema japanskoj valuti kreće oko 158,95 jena, kao i jučer u ovo doba.

No, američka je valuta oslabila u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1620 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1595 dolara.