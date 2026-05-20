Potres na globalnom tržištu državnih obveznica zaobišao hrvatski dug

Hrvatska desetogodišnja obveznica može se kupiti za cijenu od samo 0,3 postotna boda iznad njemačke obveznice iste ročnosti

Globalno obvezničko tržište prolazi kroz ozbiljne turbulencije, ali to nije uspjelo povećati sadašnju, rekordno nisku razliku u prinosu na hrvatski dug. Intenzivna rasprodaja obveznica razvijenih država, koja traje već desetak dana, dosegnula je početkom ovog tjedna kulminaciju. Stoga su prinosi na dug država koje se smatraju najsigurnijim dužnicima skočili na razine zadnji put viđene prije dva desetljeća. U utorak je prinos na desetogodišnje američke državne obveznice dosegnuo 4,69 posto, što je najviša razina u godinu i pol.

Dugoročnije 30-godišnje obveznice, osjetljivije na (geo)političke rizike, zabilježile su rast prinosa iznad 5,19 posto. Ovako visok prinos na obveznicu ove ročnosti nije zabilježen od 2007. godine. Rasprodaja nije zaobišla ni europske obveznice. Njemačka 10-godišnja obveznica (Bund), mjerilo za sve ostale obveznice u Europi, trenutačno ima prinos od 3,16 posto, nakon što je u utorak dosegnuo 3,19 posto, najviše u zadnjih 15 godina.

Gore nego u vrijeme Liz Truss

Britanska 10-godišnja obveznica ima prinos od 5,05 posto. U srijedu je rasprodaja britanskih obveznica malo oslabila nakon objave podatka o stopi inflacije u Ujedinjenom Kraljevstvu, boljeg od očekivanja. U travnju je inflacija na Otoku iznosila 2,8 posto, objavio je Ured za nacionalnu statistiku (ONS). U ožujku je inflacija iznosila 3,3 posto, pa su ekonomisti u anketi Reutersa očekivali da se prošloga mjeseca spustila na tri posto, ponajprije zbog regulatornog uvođenja ograničenja na cijene energenata.