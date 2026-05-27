Novi Citroën C5 Aircross: obećali su obiteljski SUV, i održali riječ

Kada su najavljivali novu generaciju C5 Aircrossa, Citroën je obećavao pravi obiteljski SUV C-segmenta. Nakon sedam dana vožnje možemo potvrditi da su bili u pravu. Cijela obitelj bila je zadovoljna, možda najmanje vozač, ali o tome malo kasnije.

Izvana privlači pažnju, ali ne viče

Novi C5 Aircross u metalik zelenoj boji Astoria s crnim krovom Perla Nera izgleda zrelo i pomalo ekskluzivno. Sprijeda dominiraju nova Matrix LED svjetla koncipirana u karakteristične tri točke, moderniji i zanimljiviji pristup od onoga na što smo navikli u segmentu, te urezane linije na odbojniku koje daju automobilu strukturu i kako bi rekli, karakter.

Sa strane se ističu bočni blatobrani koji automobilu daju dozu robusnosti, gotovo agresivnosti, premda s blagim hibridom ispod haube, to ostaje uglavnom vizualni dojam. Stražnji dio je pomalo kockast, ali spašavaju ga upravo ona stražnja svjetla koja strše poput malih polica i postaju prepoznatljiv detalj cijelog modela.

Unutrašnjost je pravo iznenađenje

Ako vas izvana C5 Aircross zanima, unutra će vas zaista privući. Kabina nazvana C-Zen Lounge nije samo marketinški naziv, kada sjednete, jasno je da su dizajneri imali na umu dnevni boravak, a ne kokpit. Donji dio armaturne ploče presvučen je kvalitetnom mekom pjenom koja se nastavlja na obloge vrata i sjedala, što prostoru daje toplinu kakvu rijetko susrećemo u ovom cjenovnom razredu. Ima tu i plastike, ali niti previše, niti loše postavljene, a u automobilu od četrdeset tisuća eura to je sasvim prihvatljivo.

Sjedala su jedna od najboljih stvari u cijelom paketu. Griju, hlade, masiraju, i ta masaža nije dekorativna funkcija. Posebno dobro dolazi podrška lumbalnog dijela na dužim relacijama, gdje razlika između umornog i odmornog vozača može biti upravo takav detalj, tj. dobra masaža.

Waterfall zaslon od 13 inča postavljen je okomito, što je osobno, u usporedbi s horizontalnim zaslonima koji su postali norma, mnogo prirodniji položaj za upravljanje. Panoramski krov koji se električno otvara dodatno pojačava već ionako prostran osjećaj kabine, a prostora straga ima dovoljno i za odrasle putnike na dužim putovanjima.

A za volanom, udobnost iznad svega

C5 Aircross koji smo testirali pokretao je 1,2-litreni turbo benzinski motor od 145 konjskih snaga u blagoj hibridnoj izvedbi. Ubrzanje do stotice traje oko 11 sekundi, a maksimalna brzina iznosi 201 km/h, brojke koje jasno govore da ovaj automobil ne teži uzbuđenjima za volanom. I to je u redu, jer u tome i nije poanta.

Osjećaj u vožnji je komforan i odmjeren, s naglaskom na udobnost u svakom trenutku. Ovjes je mehanički, ali amortizacija radi posao izvrsno, neravnine se upijaju tiho i bez dramatike, što je uvijek bio Citroënov adut, a dobro je da ostaje to i ovdje. Šteta je samo što nije bila dostupna snažnija verzija jer bi isti automobil s više konjskih snaga vjerojatno zaokružio iskustvo na potpuno drugačiji način, jer onako kako izvana izgleda, zaslužuje malo više energije ili žara.

Za koga C5 Aircross?

Novi C5 Aircross MAX Hybrid u testnoj konfiguraciji stoji nešto više od 40.000 eura i za taj novac dobivate bogato opremljen obiteljski SUV koji u praktičnosti i udobnosti ne pravi kompromise.

Prtljažnik od 651 litru, prostranost stražnjih sjedala, 360-stupanjska kamera, motorizirana vrata prtljažnika, Head-Up display, sve je tu i sve funkcionira onako kako treba. Ako tražite auto koji će obitelj voziti na more bez pritužbi, koji će se svakodnevno lagano voziti gradom i koji će se svaki put kad otvorite vrata osjećati kao da ste sjeli u nešto bolje od prosječnog, C5 Aircross zna što radi. Vozač koji voli brzu vožnju možda će biti najmanje oduševljen, ali svi ostali neće.