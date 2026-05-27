Dunja Delić nova je članica Uprave Kraša

U Kraš dolazi iz Konzuma u kojem je bila direktorica marketinga, a mandat u Upravi joj teče od 1. srpnja ove godine

Na mjesto članice Uprave Kraša zadužene za marketing i razvoj dolazi Dunja Delić, čiji mandat počinje od 1. srpnja 2026., stoji u priopćenju te kompanije. U Kraš dolazi s pozicije direktorice marketinga u Konzumu gdje je vodila razvoj i provedbu niza uspješnih marketinških projekata.

Tijekom dosadašnje karijere posebno se istaknula razvojem kampanja i projekata usmjerenih na unaprjeđenje korisničkog iskustva te jačanje lojalnosti potrošača.

- Veliko mi je zadovoljstvo pridružiti se Krašu, kompaniji koja više od stoljeća predstavlja sinonim za kvalitetu, tradiciju i povjerenje potrošača. Veselim se radu na novim projektima i kampanjama kojima ćemo dodatno osnažiti povezanost s postojećim potrošačima, ali i približiti Kraš novim generacijama. Vjerujem da snažni brendovi rastu kada uspješno spajaju tradiciju, inovacije i razumijevanje potreba tržišta, a upravo u tom smjeru želimo nastaviti razvijati Kraš – poručila je Dunja Delić.

Upravu Kraša čine predsjednik Uprave Tomislav Bagić, potpredsjednik Uprave Ivan Kos, a članovi Uprave su Milena Vušak, Filip Mutić te Dunja Delić od 1. srpnja, stoji na kraju priopćenja.