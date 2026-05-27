Viktor Olujić: Što znači biti inovator u eri strogih EU regulacija?

Član Uprave Monri Paymentsa o tome kako payment industrija čita društvo prije statistike i gdje su granice financijske inovacije

Kako payment industrija zapravo čita društvo, može li se iz podataka o plaćanjima predvidjeti recesija ili turistički boom prije nego to pokaže ikakva statistika, te tko u fintech ekosustavu danas najviše koči inovacije, a tko je najhrabriji igrač, neka su od pitanja o kojima novinar i voditelj Roko Kalafatić razgovara u novoj epizodi serijala Fintech Talks, koji nastaje u suradnji s kompanijom Monri Payments, s Viktorom Olujićem, članom Uprave Monri Paymentsa.

Olujić je karijeru gradio na razvoju najuspješnijih međunarodnih proizvoda ASEE Grupe, vodio timove koji su dizajnirali sustave za mobilna plaćanja i zaštitu transakcija, a njegova rješenja danas koristi više od 150 banaka diljem svijeta. Monri, pod okriljem kojeg se obavlja svako treće plaćanje karticom u Hrvatskoj, obrađuje više od 130 milijuna kartičnih transakcija godišnje i prisutan je na više od 10.000 prodajnih mjesta.

U razgovoru, Olujić otvara pitanja koja daleko premašuju tehničku stranu industrije: kako Gen Z, koja nikad nije živjela bez digitalnih plaćanja, mijenja odnos prema novcu i dugu, zašto jednostavan fintech proizvod iznutra nije ni malo jednostavan te gdje su danas stvarne ranjivosti financijskog sustava koje javnost uopće ne vidi.

Poseban naglasak stavljen je na geopolitičku dimenziju fintechu: Europa regulira, Amerika skalira, Kina gradi superaplikacije. Olujić objašnjava gdje je tu Balkan i ima li prostor za to da regija postane laboratorij za fintech inovacije umjesto tržište koje uvijek kasni.

Epizoda donosi i pogled na to kako umjetna inteligencija mijenja logiku financijske industrije, je li kripto već tiho ušao u mainstream te što Olujić smatra jednom stvari o budućnosti plaćanja koju danas još uvijek smatramo ludom, ali koja sigurno dolazi.

