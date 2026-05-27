HAC traži zakupce na odmorištima Lički Osik i Bosiljevo

Hrvatske autoceste (HAC) objavile su javno nadmetanje za zakup ugostiteljsko-trgovačkih objekata na odmorištima Lički Osik i Bosiljevo uz autocestu A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, jednu od prometno najopterećenijih turističkih ruta u Hrvatskoj tijekom ljetne sezone.

Natječajem su obuhvaćena četiri objekta, po dva na odmorištima Lički Osik i Bosiljevo, u oba smjera autoceste.

Na odmorištima Lički Osik istok i Lički Osik zapad nude se objekti površine 113 četvornih metara s javnim sanitarnim čvorovima, uz početnu mjesečnu zakupninu od 3.229,24 eura bez PDV-a po objektu.

Za objekte na odmorištima Bosiljevo sjever i Bosiljevo jug, površine 106 četvornih metara, početna mjesečna naknada iznosi 2.605,69 eura bez PDV-a.