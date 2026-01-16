Lidl Hrvatska ponovno dobio nagradu 'Top Employer 2026.'

Lidl je ostvario izvrsne rezultate u područjima zapošljavanja, uvođenja u posao, učenja zaposlenika, imidža i integriteta poslodavca

Svake godine renomirani institut Top Employers bira najbolje poslodavce diljem svijeta. Lidl Hrvatska i ove je godine ponovno certificiran kao Top Employer, čime se svrstava među najbolje poslodavce u Hrvatskoj. Osim toga, Lidl je osvojio i prestižni Enterprise pečat, koji potvrđuje dosljedno visoke standarde i kvalitetne procese u području upravljanja ljudskim potencijalima na međunarodnoj razini, u čak 31 zemlji.

– Nagrada Top Employer 2026 potvrda je naših visokih standarda kvalitete kao poslodavca. Ovo priznanje čini nas ponosnima, ali ga ujedno doživljavamo i kao obvezu: svakoga dana dajemo sve od sebe kako bismo stvorili okruženje u kojem naši zaposlenici mogu rasti od prvoga dana, razvijati svoje vještine i zajedno s nama slaviti nove uspjehe u #teamlidl. Jer upravo su naši zaposlenici temelj našeg uspjeha, a njihova predanost i rad razlog su zbog kojeg naši kupci svakodnevno rado kupuju u Lidlu – izjavila je Lilijana Remich, članica Uprave za ljudske resurse Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.

Institut Top Employers koristi detaljne kriterije pri procjeni organizacija u različitim područjima upravljanja ljudskim potencijalima. Lidl je i ove godine ostvario izvrsne rezultate u područjima zapošljavanja (Talent Acquisition), uvođenja u posao (Onboarding), učenja zaposlenika (Learning), imidža poslodavca (Employer Branding) i integriteta poslodavca. Poseban napredak ostvaren je upravo u području uvođenja u posao novih zaposlenika, zahvaljujući kontinuiranom unapređenju procesa.

Već od prvoga dana Lidl novim zaposlenicima osigurava stabilne temelje koji im omogućuju da brzo dosegnu svoju punu radnu učinkovitost i ostvare dugoročan uspjeh. Time se dodatno potvrđuje jasan stav Lidla: uspješna karijera ne nastaje slučajno, već je rezultat profesionalno postavljenih struktura i jasno definiranih procesa.

Lidl Hrvatska je u kategorijama učenja i uvođenja u rad u okviru ovogodišnjeg ocjenjivanja postigao izniman rezultat. Više od 90 posto ostvarenih bodova potvrđuje iznimno usavršen proces uvođenja novozaposlenih.

– Proces uvođenja osmislili smo kao temeljito šestomjesečno putovanje koje, uz pomoć mapiranja puta i odgovarajuće podrške u svim fazama uvođenja, osigurava sustavno uključivanje novih kolega u organizaciju. Naglasak stavljamo na povezivanju s kolegama u timu i drugim odjelima unutar organizacije, što u kombinaciji s redovitim povratnim informacijama omogućuje stalno poboljšanje iskustva zaposlenika – pojašnjava Ana Biloš, Voditeljica sektora Talent Development & Engagement.

Cjelovito praćenje razdoblja uvođenja u posao završava godinu dana nakon zaposlenja, što osigurava dugoročnu stabilnost i uspješnost novih timova te se dalje pretvara u ekosustav koji omogućuje stalno učenje za sve zaposlenike. Putem personalizirane platforme i višekanalnog prijenosa informacija, zaposlenicima se nude prilagođeni sadržaji koji su usmjereni na njihov profesionalni razvoj.

Strategija spaja formalno obrazovanje s inovativnim mikro-učenjem i online zajednicama koje potiču uzajamnu razmjenu znanja među kolegama u svakodnevnim radnim procesima. Stalno mjerenje napretka i poticanje učenja od drugih stvaraju motivirano radno okruženje za sve zaposlenike.

Adrian Seligman, glavni izvršni direktor instituta Top Employers, istaknuo je: – Certifikat Top Employer 2026 jasno pokazuje koliko je Lidl Hrvatska predan stvaranju vrhunskog radnog okruženja koje osigurava održivu uspješnost poslovanja. U kombinaciji s dosljednim fokusom na kontinuirano unapređenje, snažna povezanost HR strategije i poslovnih ciljeva pokazuje koliko su njihove transformacijske prakse učinkovite. Ponosni smo što ovu nagradu dodjeljujemo Lidlu Hrvatska, koji svojim djelovanjem daje važan doprinos unapređenju tržišta rada u Hrvatskoj. –

Lidl Hrvatska je snagu svojih praksi u upravljanju ljudskim potencijalima potvrdio i drugim nagradama. Uz Top Employer nagradu, prošle smo godine po prvi puta osvojili zajedno s Lidl Slovenijom i nagradu Best Internal Communication na natjecanju Best Employer Brand Awards. U ovom natjecanju organizacije se procjenjuju u 26 kategorija podijeljenih u 3 segmenta, a evaluacije vrši stručni žiri kojeg čine osobe koje su dugo godina stjecale iskustva u raznim korporativnim okolinama i industrijama na vodećim pozicijama.

Po petnaesti smo put zaredom osvojili i certifikat Poslodavac Partner. U procesu procjene korištena je metodologija koja prati put zaposlenika od prvog do zadnjeg dana u organizaciji. Tim nezavisnih HR stručnjaka na ovaj način procjenjuje sedam glavnih područja pritom pazeći da su sva područja dobro povezana i da čine cjelovit i kvalitetan HR sustav.

Ove nagrade ne bismo mogli postići bez naših zaposlenika koji svakodnevno svojim radom, predanošću i timskim duhom čine Lidl mjestom gdje se izvrsnost neprestano gradi. One nisu samo priznanje naših HR praksa, već potvrda da zajedno stvaramo kulturu koja podržava, razvija i osnažuje.