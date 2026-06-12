Studentski smještaj

Novi plan za Kampus Borongaj: 5.000 kreveta i 500 milijuna eura

12. lipnja 2026.
Vizualizacija Kampusa Borongaj

Vizualizacija Kampusa Borongaj

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Antonija Knežević
Antonija Knežević

Studija N3 Capital Partnersa predlaže dugoročnu koncesiju u kojoj bi privatni kapital financirao izgradnju kampusa.

Iako se Kampus Borongaj najavljivao u više navrata, taj je projekt godinama ostao jedan od najvećih neostvarenih sveučilišnih projekata u Hrvatskoj. Budući da je riječ o investiciji vrijednoj više stotina milijuna eura, a a pojedine ranije procjene ukupnog razvoja kampusa dosezale su i oko dvije milijarde eura, ali njegova realizacija nikada nije zaživjela. No u posljednje vrijeme pojavljuju se prijedlozi da se kampus razvije bez izravnog javnog financiranja. N3 Capital Partners izradio je studiju u kojoj predlaže model dugoročne koncesije: Sveučilište bi zadržalo zemljište, a izgradnju kampusa financirao bi privatni institucionalni kapital. 

Sveučilište daje zemlju

Riječ je o modelu javno-privatne suradnje poznatom pod kraticom DBFO (Design-Build-Finance-Operate), prema kojem bi Sveučilište u Zagrebu zadržalo vlasništvo nad gotovo 93 hektara zemljišta na Borongaju, dok bi privatni partner financirao, projektirao, izgradio i upravljao kampusom tijekom višedesetljetne koncesije. Nakon isteka ugovora infrastruktura bi ponovno prešla pod punu kontrolu Sveučilišta.

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