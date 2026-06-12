Hrvatska može profitirati u trenutnom geopolitičkom kaosu

Prema geopolitičkoj analitičarki Polović, svijet je ušao u razdoblje koje podsjeća na ono između dva svjetska rata

Hrvatska može profitirati u geopolitičkom kaosu koji trenutno vlada svijetom. Poruka je to prvog panela Liderove tradicionalne Investicijske konferencije. Geopolitika je postala jedan od ključnih čimbenika pri donošenju investicijskih odluka, istaknula je geopolitička analitičarka Jadranka Polović, naglasivši da je ekonomija nekad imala primat, dok danas investitore sve više zanima politička stabilnost i sigurnost. Prema njezinu mišljenju, svijet je ušao u iznimno turbulentno razdoblje koje podsjeća na ono između dva svjetska rata, obilježeno političkom fragmentacijom i nadmetanjem velikih sila. Uz rast carina, sankcija, trgovinskih i tehnoloških ograničenja, smatra da se završava era globalizacije te da svijet ulazi u razdoblje regionalizacije.

– U međunarodnim odnosima često se koristi pojam 'crni labud', koji označava neočekivane događaje s velikim posljedicama, a takvih je u posljednjih 26 godina bilo mnogo; od terorističkih napada 11. rujna, ratova i financijskih kriza do pandemije, rata u Ukrajini, sukoba u Gazi i aktualnog rata u Iranu. Čak i kada bi sukobi prestali danas, za obnovu infrastrukture trebalo bi desetak godina, a rezerve nafte već su na vrlo niskim razinama. Ne očekujem da će se ti sukobi brzo završiti – upozorila je Polović.

Govoreći o Europi, Polović je ustvrdila da geopolitička neizvjesnost već utječe na gospodarstvo i ponašanje potrošača, navodeći kao primjer oprez prema kineskim automobilima zbog straha od budućih carina i otežanog servisiranja, što vidi kao priliku za europsku industriju. Kritizirala je i europsku energetsku i vanjsku politiku, ocijenivši da prekid gospodarskih veza s Rusijom nije bio dobar potez jer je europski gospodarski rast desetljećima počivao na jeftinom ruskom plinu i kineskom tržištu. Istaknula je kako Europa, smještena u Euroaziji, prirodno gravitira suradnji sa susjedima, dok danas postaje ovisna o skupljim američkim energentima i uvozu kritičnih sirovina. Zaključila je da bi Europska unija trebala diverzificirati svoje vanjskopolitičke prioritete i voditi pragmatičniju gospodarsku politiku.

Investicijska konferencija, Okrugli stol 1: Jadranka Polović, Goran Soko i Gordana Gelenčer

Na panelu o geopolitici i investicijama uz Polović je govorio i član Uprave Ad Plastika Goran Soko koji je ustvrdio da automobilska industrija prolazi kroz duboku strukturnu transformaciju, a poslovanje je danas obilježeno velikom neizvjesnošću. Naglasio je da tvrtke više ne mogu planirati isključivo prema troškovima te da je otpornost poslovanja postala jedan od ključnih kriterija pri donošenju strateških odluka. Koncept nearshoringa, dodao je, treba promatrati u širem kontekstu jer su pandemija i rat u Ukrajini ozbiljno poremetili globalne lance opskrbe.

– Nikada ne znate s čime ćete se ujutro probuditi i zato moramo biti spremni te optimizirati otpornost poslovanja. Trošak više nije jedini kriterij za donošenje ključnih odluka. Na tržištima Zapadne, Srednje i Jugoistočne Europe, na kojima poslujemo, dobro funkcioniramo upravo zbog blizine kupcima, a oni bez dileme potiču pristup nearshoringa. Ipak, blizina više nije jedini razlog koji će prevagnuti pri odluci; otpornost i fleksibilnost danas treba ugraditi u cijenu proizvoda – poručio je Soko.

Govoreći o rastućoj ulozi kineskih proizvođača i dobavljača u Europi, Soko je istaknuo da se percepcija o njima značajno promijenila. Umjesto isključivo jeftine konkurencije, kineske kompanije danas donose napredne tehnologije, kraće razvojne cikluse i veću diverzifikaciju proizvoda, što ubrzava prijelaz automobilske industrije prema elektrifikaciji i razvoju lakših električnih vozila. Smatra da kineski dobavljači predstavljaju konkurenciju, ali i priliku za europske tvrtke koje se uspiju dovoljno brzo prilagoditi novim tržišnim uvjetima.

Investicijska konferencija, Okrugli stol 1: Goran Soko

Osnivač i direktor tvrtke Applied Ceramics Matt Darko Sertić ustvrdio je da njegova tvrtka kratkoročno bilježi znatan rast narudžbi jer pojedina tržišta sve više traže odvojene i sigurnije lance opskrbe, a kupci žele osigurati dovoljno proizvoda zbog straha od budućih poremećaja. Dodao je kako je otpornost poslovanja rezultat dugogodišnjeg ulaganja u dobavljačku mrežu i pouzdanih odnosa s partnerima.

– U posljednjih 40 godina uspjeli smo izgraditi vrlo otpornu infrastrukturu nabave kritičnih materijala, a poznati smo i po tome da svoje obveze prema dobavljačima uvijek podmirujemo na vrijeme. Geopolitičke okolnosti stvaraju i neobične situacije, kineski kupci ne žele proizvode proizvedene u SAD-u pa dio proizvodnje selimo u Sisak, dok drugi kupci inzistiraju da proizvod dolazi upravo iz Amerike, iako ga proizvodimo u Hrvatskoj. Dodatni problem predstavljaju američke carine jer se naši proizvodi od aluminijeva oksida, koji su zapravo keramika, često pogrešno klasificiraju kao aluminij, pa se carina od 15 posto u praksi može pretvoriti u trošak od 50 posto – rekao je Sertić.

Posebno se osvrnuo na infrastrukturne izazove u Hrvatskoj, istaknuvši da Sisak i dalje nema adekvatne uvjete za razvoj moderne industrije. Zaključio je kako se poduzetnici često bave velikim globalnim promjenama, dok istodobno ne uspijevaju riješiti vrlo konkretne lokalne probleme koji izravno utječu na konkurentnost gospodarstva.

Investicijska konferencija, Okrugli stol 1: Matt Darko Sertić

Prije ovog panela Investicijsku konferenciju otvorio je glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović koji je istaknuo važnost ove konferencije rekavši da se inzistiranje na proizvodnim investicijama u teškim vremenima pokazalo kao nešto što spašava hrvatsku ekonomiju.

- Industrija i investicije u industriju su kao vezni igrači u nogometu koji povezuju sve dijelove nacionalne ekonomije – slikovito je objasnio Šajatović dodajući da je za investicijske odluke u ovom trenutku zaista potrebno dosta intuicije jer se iz dana u dan inputi mijenjaju. Uvodni je govor zaključio željom da u Hrvatskoj bude što više proizvodnih investicija usmjerenih na izvoz.