Vinko Grgić jučer preuzeo funkciju, pa danas podnio ostavku

Grgić je rekao da se više neće kandidirati na izborima, stoga u Novoj Gradiški ponovno idu na izvanredne izbore

Nakon pobjede na prijevremenim izborima, Vinko Grgić ponovno je preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, no nakon što je Uskok opet zatražio istražni zatvor za njega u petak je ponovno podnio ostavku na tu dužnost.

Prijevremeni izbori bili su raspisani nakon što je Grgić početkom ožujka podnio ostavku na mjesto gradonačelnika nakon uhićenja u sklopu istrage koju vodi Uskok.

Nakon njegove ostavke, dužnost gradonačelnice obnašala je zamjenica Sabina Vlaović sve do izbora na kojima je Grgić ponovno pobijedio kao kandidat svoje nezavisne liste i vratio se na čelo grada.

Primopredaja dužnosti održana je u Gradskoj upravi, a razgovaralo se o aktualnim gradskim problemima, financijskom stanju, nastavku započetih investicija i provedbi razvojnih projekata važnih za Novu Gradišku.

No, politička situacija u gradu ponovno se zakomplicirala nekoliko sati nakon Grgićevog preuzimanja dužnosti jer je Uskok zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora za novog-starog gradonačelnika, a o prijedlogu bi danas u podne trebao odlučiti sudac istrage Županijskog suda u Osijeku.

Uoči samog ročišta Grgić je ponovno podnio ostavku na mjesto gradonačelnika, čime je otvoreno novo poglavlje političke neizvjesnosti u Novoj Gradiški.