Obveznica sa 7,5 posto kamate: Koykan gradi 10 restorana u Bavarskoj

Ekspanziju vrijednu 5 milijuna eura prati nova emisija obveznica preko SKDD-a s prinosom od 7,5 posto godišnje

Koykan ulazi u najveću fazu širenja do sada. Europski lanac restorana sklopio je partnerstvo s njemačkom grupacijom Xela Investment, koja već vodi u južnoj Njemačkoj i Austriji više od 20 restorana svjetskih franšiznih brendova. Zajedno grade 10 novih Koykan restorana - prvo veliko institucionalno priznanje njihovog franšiznog modela na njemačkom tržištu.

Širenje se financira na dva načina: obveznicom s fiksnih 7,5 posto godišnje kamate i mogućnošću ulaska u suvlasništvo, te ulaskom strateških partnera u vlasničku strukturu grupacije.

Što se konkretno događa

U sljedeće dvije godine s Xela Investmentom otvara se 10 novih lokacija u južnoj Njemačkoj, ukupne vrijednosti oko 5 milijuna eura. Istodobno stižu nove Koykan lokacije u Zagrebu, Rijeci, Brnu i Ljubljani. Prvi njemački restoran otvara se za petnaestak dana u PEP-u, najprometnijem münchenskom shopping centru.

Usporedo su u tijeku i pregovori s nekoliko sličnih regionalnih restoranskih operatera diljem Europske unije - model partnerstva poput onog s Xela Investmentom temelj je daljnjeg rasta Koykan grupacije.

Uz nove korporativne lokacije u regiji razvija se i tehnološki projekt sufinanciran sredstvima Europske unije - Gastronomy Four Zero, sustav temeljen na umjetnoj inteligenciji i internetu stvari koji automatizira i ubrzava pripremu hrane u modernim lancima prehrane.

Boro Milojević, CEO Koykan

Hrvatski brend koji je dosad rastao korak po korak sada ubrzava - i to s pravim partnerom na najvećem europskom tržištu.

Gdje je Koykan danas

Koykan trenutno posluje s 9 restorana u u četiri europske zemlje. Pojedinačni restoran ostvaruje 500.000 do 1.000.000 eura prihoda godišnje, uz dobit (EBITDA) iznad 90.000 eura po lokaciji. Dugoročni cilj je mreža od 100+ restorana širom Europe, kroz vlastite i franšizne lokacije.

Paralelno raste i ono što se ne vidi s ulice - logistika, opskrbni lanac, digitalni sustavi i tim - sve posloženo za brži ritam otvaranja nego dosad.

Ključni uvjeti ove serije obveznica:

Nova emisija obveznica dolazi nakon uspješno zatvorenog ciklusa za 2025./2026.

Godišnja kamata: 7.5%, fiksna

Minimalni ulog: 1.000 eura

Prag za pravo ulaska u suvlasništvo: 5.000 eura

Ukupna vrijednost emisije: 2.000.000 eura

Isplata kupona: polugodišnje

Ročnost: 3 godine

Isplata glavnice: jednokratno na kraju

Upis: preko SKDD-a, putem službene stranice Koykana

Tri puta do suvlasništva

Svaki investitor s ulogom od najmanje 5.000 eura može tijekom trajanja obveznice odabrati prelazak u jedan od tri programa, ovisno o tome želi li više sigurnosti ili više potencijala:

Izravno suvlasništvo u Koykan grupaciji - obveznica se pretvara u suvlasnički udio.

Razvoj novih restorana - veći potencijalni prinos, ali i veći rizik, vezan uz nove lokacije.

Prihodovno stabilizirani restorani - usmjeren na redovnu isplatu dobiti iz lokacija koje već rade.

Konverzija nije obveza. Obveznica se može držati do dospijeća uz naplatu fiksne kamate. Za svakog investitora s ulogom većim od 5.000 eura koji razmatra konverziju Koykan osigurava i osobnu podršku iz tima za odnose s investitorima - kontakt osobu koja pojašnjava raspoložive mogućnosti i uvjete svakog programa. Prelazak se, za one koji ga odaberu, a najkasnije 6 mjeseci prije isteka obveznice, provodi kroz proces u svega nekoliko koraka koji uključuje SKDD, Koykan i investitora. Svaki program ima svoj profil rizika i prinosa opisan u dokumentaciji koju investitor dobiva prije odluke.

Kako upisati obveznicu?

Upis ide preko SKDD-a (Središnje klirinško depozitarno društvo), putem prijavne forme na službenim stranicama Koykana u četiri jednostavna koraka:

Ispuniti obrazac na stranici

Koordinator upisa Escont Partners šalje upute za uplatu

Uplatiti sredstva za kupovinu obveznica

U roku od cca. dva tjedna stiže potvrda upisa preko SKDD-a (Tko još nema SKDD račun, dobiva ga automatski.)

Svi uvjeti i prava investitora utvrđeni su detaljnim Informacijskim dokumentom i Odlukom tvrtke o izdavanju ove serije obveznica.

Informacijski dokument, uvjeti i pristupni obrazac dostupni su na službenoj stranici Koykan obveznice.