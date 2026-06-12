Obveznica sa 7,5 posto kamate: Koykan gradi 10 restorana u Bavarskoj
Ekspanziju vrijednu 5 milijuna eura prati nova emisija obveznica preko SKDD-a s prinosom od 7,5 posto godišnje
Koykan ulazi u najveću fazu širenja do sada. Europski lanac restorana sklopio je partnerstvo s njemačkom grupacijom Xela Investment, koja već vodi u južnoj Njemačkoj i Austriji više od 20 restorana svjetskih franšiznih brendova. Zajedno grade 10 novih Koykan restorana - prvo veliko institucionalno priznanje njihovog franšiznog modela na njemačkom tržištu.
Širenje se financira na dva načina: obveznicom s fiksnih 7,5 posto godišnje kamate i mogućnošću ulaska u suvlasništvo, te ulaskom strateških partnera u vlasničku strukturu grupacije.
Što se konkretno događa
U sljedeće dvije godine s Xela Investmentom otvara se 10 novih lokacija u južnoj Njemačkoj, ukupne vrijednosti oko 5 milijuna eura. Istodobno stižu nove Koykan lokacije u Zagrebu, Rijeci, Brnu i Ljubljani. Prvi njemački restoran otvara se za petnaestak dana u PEP-u, najprometnijem münchenskom shopping centru.
Usporedo su u tijeku i pregovori s nekoliko sličnih regionalnih restoranskih operatera diljem Europske unije - model partnerstva poput onog s Xela Investmentom temelj je daljnjeg rasta Koykan grupacije.
Uz nove korporativne lokacije u regiji razvija se i tehnološki projekt sufinanciran sredstvima Europske unije - Gastronomy Four Zero, sustav temeljen na umjetnoj inteligenciji i internetu stvari koji automatizira i ubrzava pripremu hrane u modernim lancima prehrane.
Hrvatski brend koji je dosad rastao korak po korak sada ubrzava - i to s pravim partnerom na najvećem europskom tržištu.
Gdje je Koykan danas
Koykan trenutno posluje s 9 restorana u u četiri europske zemlje. Pojedinačni restoran ostvaruje 500.000 do 1.000.000 eura prihoda godišnje, uz dobit (EBITDA) iznad 90.000 eura po lokaciji. Dugoročni cilj je mreža od 100+ restorana širom Europe, kroz vlastite i franšizne lokacije.
Paralelno raste i ono što se ne vidi s ulice - logistika, opskrbni lanac, digitalni sustavi i tim - sve posloženo za brži ritam otvaranja nego dosad.
Ključni uvjeti ove serije obveznica:
- Nova emisija obveznica dolazi nakon uspješno zatvorenog ciklusa za 2025./2026.
- Godišnja kamata: 7.5%, fiksna
- Minimalni ulog: 1.000 eura
- Prag za pravo ulaska u suvlasništvo: 5.000 eura
- Ukupna vrijednost emisije: 2.000.000 eura
- Isplata kupona: polugodišnje
- Ročnost: 3 godine
- Isplata glavnice: jednokratno na kraju
- Upis: preko SKDD-a, putem službene stranice Koykana
Tri puta do suvlasništva
Svaki investitor s ulogom od najmanje 5.000 eura može tijekom trajanja obveznice odabrati prelazak u jedan od tri programa, ovisno o tome želi li više sigurnosti ili više potencijala:
- Izravno suvlasništvo u Koykan grupaciji - obveznica se pretvara u suvlasnički udio.
- Razvoj novih restorana - veći potencijalni prinos, ali i veći rizik, vezan uz nove lokacije.
- Prihodovno stabilizirani restorani - usmjeren na redovnu isplatu dobiti iz lokacija koje već rade.
Konverzija nije obveza. Obveznica se može držati do dospijeća uz naplatu fiksne kamate. Za svakog investitora s ulogom većim od 5.000 eura koji razmatra konverziju Koykan osigurava i osobnu podršku iz tima za odnose s investitorima - kontakt osobu koja pojašnjava raspoložive mogućnosti i uvjete svakog programa. Prelazak se, za one koji ga odaberu, a najkasnije 6 mjeseci prije isteka obveznice, provodi kroz proces u svega nekoliko koraka koji uključuje SKDD, Koykan i investitora. Svaki program ima svoj profil rizika i prinosa opisan u dokumentaciji koju investitor dobiva prije odluke.
Kako upisati obveznicu?
Upis ide preko SKDD-a (Središnje klirinško depozitarno društvo), putem prijavne forme na službenim stranicama Koykana u četiri jednostavna koraka:
- Ispuniti obrazac na stranici
- Koordinator upisa Escont Partners šalje upute za uplatu
- Uplatiti sredstva za kupovinu obveznica
U roku od cca. dva tjedna stiže potvrda upisa preko SKDD-a (Tko još nema SKDD račun, dobiva ga automatski.)
Svi uvjeti i prava investitora utvrđeni su detaljnim Informacijskim dokumentom i Odlukom tvrtke o izdavanju ove serije obveznica.
Informacijski dokument, uvjeti i pristupni obrazac dostupni su na službenoj stranici Koykan obveznice.