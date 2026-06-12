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Tko su igrači koji se natječu za preuzimanje crikveničkog Jadrana?

12. lipnja 2026.
Tko su igrači koji se natječu za preuzimanje crikveničkog Jadrana?
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Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić

Analiziramo pozadinu ponuda za Jadran, donosimo detalje o ulasku češkog kapitala, franšiznim modelima i planovima za restrukturiranje

Crikvenički Jadran d.d., turističku tvrtku koja je već godinama pod upravljačkom palicom financijaša iz mirovinskih fondova i koja u svom portfelju ima na tisuće i tisuće vrlo atraktivnih turističkih kvadrata uz samo more, službeno je izvijestio Zagrebačku burzu o zaprimanju triju neobvezujućih ponuda za dokapitalizaciju i strateško partnerstvo.

Imamo detalje

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