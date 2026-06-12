Orqa na Eurosatoryju predstavlja moćni taktički dron nove generacije

Osječka tvrtka lansira MRM2-10AI, sustav otporan na elektroničko ometanje koji donosi naprednu umjetnu inteligenciju na moderno bojište

Osječka tehnološka tvrtka Orqa, globalno prepoznata po razvoju tehnologija za upravljanje bespilotnim letjelicama s prvim licem (FPV) i naprednih obrambenih sustava, ponovno privlači pozornost svjetske obrambene industrije. Na prestižnom sajmu Eurosatory 2026 u Parizu, jednom od najvećih svjetskih događaja u području obrane i sigurnosti, Orqa će u ponedjeljak premijerno predstaviti MRM2-10AI – naprednu taktičku bespilotnu platformu nove generacije.

Ovaj korak predstavlja logičan nastavak evolucije osječke tvrtke, koja se od ambicioznog startupa specijaliziranog za video-naočale za pilote dronova transformirala u ključnog tehnološkog partnera vodećih obrambenih snaga i NATO saveznika.

Odgovor na izazove modernog ratovanja

U vremenu kada elektroničko ratovanje, ometanje GPS (GNSS) signala i prekidanje komunikacijskih veza postaju standardni izazovi na modernim bojištima, MRM2-10AI postavlja nove standarde otpornosti i autonomije. Riječ je o sustavu razvijenom za djelovanje u iznimno složenim operativnim okruženjima, s naglaskom na pouzdanost izvršavanja zadaća kada zakže standardna tehnologija.

U središtu platforme nalazi se hibridni komunikacijski sustav koji kombinira napredno IRONghost radio-upravljanje i komunikaciju putem optičkog vlakna (koje je imuno na elektroničko ometanje), uz automatsko prebacivanje na pričuvnu vezu u slučaju prekida. Za navigaciju bez GNSS signala brine se napredni računalni vid koji omogućuje vizualno navođenje u završnoj fazi leta, čak i u uvjetima potpunog blokiranja satelitskog signala.

Nadalje, otvorena arhitektura sustava spremna je za integraciju umjetne inteligencije (AI-ready) te je opremljena snažnom računalnom jedinicom autopilota koja omogućuje analizu okruženja u realnom vremenu, koordinirano djelovanje više dronova te implementaciju naprednih termovizijskih sustava. Cijeli je sustav potpuno kompatibilan s ATAK-om (Android Tactical Assault Kit), što olakšava izravno povezivanje s postojećim zapovjednim i operativnim sustavima modernih vojski.

- Operateri bespilotnih sustava danas trebaju platforme koje mogu pouzdano djelovati i u najzahtjevnijim uvjetima. Zato smo razvili MRM2-10AI, koji objedinjuje otpornu komunikaciju, računalnu inteligenciju na samoj platformi i napredne autonomne sposobnosti - istaknuo je Srđan Kovačević, suosnivač i glavni izvršni direktor Orqe.

Srđan Kovačević

Kontinuirani tehnološki proboj iz Osijeka

Lansiranje MRM2-10AI platforme nije izolirani uspjeh, već rezultat dugogodišnje strategije pozicioniranja Orqe unutar zapadnog obrambenog ekosustava. Tvrtka je ranije privukla veliku pozornost inovacijama poput Orqa FPV.Ctrl kontrolera i obrambenih rješenja koje testiraju i koriste vojske diljem Europe i SAD-a.

Njihova strategija inzistiranja na vlastitom razvoju i provjerenoj tehnologiji, bez oslanjanja na komponente s crnih lista, osigurala im je status pouzdanog partnera u trenucima kada Europska unija i NATO ubrzano traže rješenja za jačanje vlastite strateške autonomije i obrambenih kapaciteta.

Predstavljanjem na Eurosatoryju 2026, Orqa ne samo da potvrđuje svoju poziciju tehnološkog lidera u segmentu taktičkih dronova, već još jednom demonstrira kako se iz Osijeka može diktirati tempo razvoja globalne vojne i sigurnosne industrije.

Podsjetimo, Orqa je nedavno u suradnji s američkim partnerom By Light Professional IT Services, najavila i osnivanje tvrtke Orqa U.S. Riječ je o strateškom partnerstvu osnovanom radi pokretanja modernih proizvodnih pogona na tržištu Sjedinjenih Američkih Država, priopćili su iz te kompanije dodajući da pune proizvodne kapacitete očekuju već do listopada ove godine. Prije toga su najavili proizvodnju u Katru.