Zagrebačka županija osigurala tri milijuna eura nepovratnih potpora za poduzetnike

Snažna ulaganja u poduzetništvo dio su šire razvojne politike koja Zagrebačku županiju već godinama svrstava u vrh hrvatskoga gospodarstva

Zagrebačka županija, jedna od gospodarski najuspješnijih hrvatskih županija, i ove godine nastavlja ulagati u razvoj poduzetništva. Za tu je svrhu kroz niz javnih natječaja osigurala tri milijuna eura nepovratnih potpora za pokretanje poslovanja, povećanje konkurentnosti poduzetnika i ulaganje u energetsku učinkovitost.

Rekordni interes

Velik interes izazvao je natječaj za poduzetnike početnike, u sklopu kojeg je odobreno 278 potpora ukupne vrijednosti 528.362,70 eura, a ovo je treća godina zaredom da su potpore odobrene svim poduzetnicima početnicima koji su zadovoljili uvjete natječaja.Potporama u maksimalnom iznosu do 2000 eura poduzetnicima početnicima sufinancira se nabava strojeva, alata i opreme, radnih strojeva i skladišne opreme, nabava informatičke opreme i poslovnog softvera, izrada internetske web-stranice i web shopa te nabava uredskog i radnog namještaja.

Veće potpore za povećanje konkurentnosti

Jedna od najtraženijih županijskih mjera i ove godine je natječaj za povećanje konkurentnosti proizvodnih i neproizvodnih djelatnosti, za koji je osigurano dva milijuna eura nepovratnih sredstava. Ove godine povećani su maksimalni iznosi potpora pa poduzetnici iz neproizvodnih djelatnosti mogu ostvariti do 5000 eura, a za proizvodne djelatnosti maksimalni iznos povećan je na 15.000 eura. Natječaj je zaključen, pristiglo je 365 prijava, a postupak ocjenjivanja prijava je u tijeku.

Sredstva se mogu upotrijebiti za ulaganja koja pridonose modernizaciji poslovanja i povećanju konkurentnosti, uključujući nabavu strojeva, alata, radnih i skladišnih sustava te informatičke opreme.

Uza županijsku potporu do solarnih elektrana

Zagrebačka županija osigurala je i 500.000 eura za poticanje energetske učinkovitosti gospodarstva. Kroz natječaj su mali i mikropoduzetnici iz prerađivačke industrije te sektora smještaja mogli ostvariti do 15.000 eura nepovratnih sredstava, odnosno do 50 posto prihvatljivih troškova za ugradnju solarnih elektrana za vlastite potrebe. Prihvatljivi troškovi uključivali su nabavu i ugradnju fotonaponskih sustava te pripadajućih brojila na objektima u vlasništvu prijavitelja.

Milijun eura za razvoj

Posebnu ulogu u gospodarskom razvoju imaju poduzetničke zone, kojih na području Zagrebačke županije djeluje gotovo trideset. One su ključne točke za privlačenje domaćih i stranih investicija te omogućuju poduzetnicima kvalitetne uvjete za razvoj proizvodnih, logističkih i uslužnih djelatnosti.

Kako bi dodatno povećala njihovu konkurentnost i spremnost za nova ulaganja, Zagrebačka županija je za razvoj poduzetničkih zona i poduzetničkih inkubatora u ovoj godini osigurala milijun eura. Istodobno, rast broja izdanih građevinskih dozvola za logističke centre, proizvodne pogone i poslovne objekte potvrđuje da interes investitora za to područje i dalje snažno raste, čime se stvaraju preduvjeti za nova radna mjesta i daljnji gospodarski razvoj Zagrebačke županije.

Gospodarski doprvak

Snažna ulaganja u poduzetništvo dio su šire razvojne politike koja Zagrebačku županiju već godinama svrstava u vrh hrvatskoga gospodarstva. Prema posljednjim Fininim podacima, poduzetnici Zagrebačke županije među vodećima su u Hrvatskoj prema broju zaposlenih, neto dobiti, izvozu, kao i ukupnim prihodima prema kojima je Zagrebačka županija na drugom mjestu odmah iza Grada Zagreba.

Takvu poziciju dodatno podupiru strateški geografski položaj, važni europski prometni koridori te razvijena mreža od gotovo trideset poduzetničkih zona, u kojima posluju brojne domaće i strane kompanije.