Manor Software: Kako gradimo tvrtku za sljedeću fazu razvoja

Manor Software u posljednjih dvije godine prolazi kroz jednu od najdinamičnijih faza svog razvoja. Kao dio velike švicarske korporacije sa stoljetnom tradicijom u maloprodaji, s timom koji je danas gotovo trostruko veći nego prije dvije godine, kompanija ne govori samo o ekspanziji, već o dugoročnom ulaganju u ljude, korporativnu kulturu i održiv rast.

U razgovoru s direktoricom Ivanom Kovačić saznajemo kako izgleda strategija rasta koja prati širenje tima i razvoj organizacije.

Kako biste opisali Manor Software danas u odnosu na razdoblje od prije 2 godine, kada ste preuzeli ulogu direktorice?

Manor Software je danas znatno zrelija organizacija, ali zadržao je ono što nam je od početka bilo važno; agilnost i osjećaj zajedništva. Prije 2 godine bili smo manji, vrlo operativno orijentiran tim. Danas nas je trostruko više i imamo jasnije definirane procese i strukturu, što nam omogućuje da rastemo bez gubitka kvalitete. Najveća promjena nije samo u broju ljudi, već u načinu na koji razmišljamo o tvrtki kao mjestu dugoročnog profesionalnog razvoja.

Što stoji iza ambicioznog rasta u ovom razdoblju?

Naš rast rezultat je povjerenja koje nam je ukazala matična kompanija Manor AG, na švicarskom tržištu sa preko 60-ak robnih kuca i oko 7 000 zaposlenika, odlučivši premjestiti dodatni dio svojih ključnih procesa upravo kod nas. To je za nas potvrda kvalitete našeg rada i kulture koju gradimo. Novi projekti i veći obujam posla zahtijevaju dodatne kapacitete, ali paralelno gradimo sustav koji novim kolegama omogućuje kvalitetan onboarding, prilike za učenjem i jasne razvojne putove. Važno nam je da ljude ne zapošljavamo samo da bismo “popunili mjesta”, već da gradimo stabilne i dugoročne timove.

Naši ljudi su redom vrhunsko obrazovani kadar sa znanjem više europskih jezika.

Koje ste promjene u organizaciji do sada proveli i što planirate u narednom razdoblju?

Prošle godine smo uz IT preuzeli i Merchandising Operations tim, što je znatno ojačalo našu organizaciju i dodatno učvrstilo našu ulogu unutar Manor AG grupe. Sada se širimo i na Customer Care i HR administraciju kako bismo podigli kvalitetu podrške klijentima i osigurali učinkovitiju administrativnu potporu, prvenstveno za matičnu kompaniju u Baselu.

Kako uspijevate očuvati korporativnu kulturu u trenutku kada se tim praktički udvostručuje?

Kultura se gradi kroz svakodnevnu komunikaciju i način rada. Trudimo se biti otvoreni i transparentni, a novi kolege od prvog dana uključeni su u tim i upoznati s načinom na koji surađujemo i donosimo odluke. Važno nam je da se i dugogodišnji zaposlenici osjećaju kao važan dio promjena, jer upravo oni nose kontinuitet i stabilnost u fazama rasta. Činjenica da nemamo fluktuacije govori sama za sebe.

Nedavno ste se preselili u novi ured. Koliko je radni prostor važan u kontekstu rasta i brige o zaposlenicima?

Preseljenje u novi ured u Zagrebačkoj poslovnoj zoni bio je logičan korak u našem razvoju. Kako tim raste, željeli smo prostor koji odgovara načinu na koji radimo, otvoreno i suradnički. Ured vidimo kao mjesto za svakodnevnu razmjenu ideja i timsku suradnju, a ne samo kao klasični radni prostor.

Što potencijalni novi zaposlenici mogu očekivati ako se pridruže Manor Softwareu u ovoj fazi razvoja?

Prije svega, mogu očekivati okruženje u kojem njihov rad ima vidljiv utjecaj. Ovo je faza u kojoj se procesi još uvijek oblikuju i timovi rastu, što znači da postoji prostor za aktivno sudjelovanje i preuzimanje odgovornosti. Svaka pozicija nosi svoj ritam i specifične zadatke, ali zajedničko je to da ljudi imaju priliku učiti i razvijati se u okviru stabilne međunarodne organizacije. Puno ulažemo u edukacije, profesionalni razvoj i jasne karijerne putove.

Koji su vam najveći izazovi u ovoj fazi ubrzanog rasta?

Najveći izazov je pronaći ravnotežu između brzih promjena i održavanja stabilnosti. Kako organizacija raste, važno je zadržati jasnoću u komunikaciji i osigurati da svi razumiju smjer u kojem idemo i svoju ulogu u tom procesu. Upravo zato puno pažnje posvećujemo internim razgovorima, feedbacku i otvorenom dijalogu.

Kako vidite Manor Software u sljedećih 12 do 18 mjeseci, iz perspektive ljudi i poslovanja?

Vidim uspješnu tvrtku s timovima koji odgovorno vode svoje dijelove poslovanja. Kao dio velike švicarske grupe, želimo zadržati visoke standarde kvalitete, ali istovremeno ostati fleksibilni i bliski ljudima. Fokus nam je na daljnjem razvoju kapaciteta i jačanju uloge Zagreba kao važne lokacije unutar cijele organizacije.

Za kraj, koju biste poruku poslali profesionalcima koji razmišljaju o promjeni karijere ili traže tvrtku u kojoj se mogu dugoročno razvijati?

Rekla bih im da potraže okruženje u kojem se ne cijeni samo rezultat, nego i način na koji se do njega dolazi. U Manor Softwareu gradimo kulturu povjerenja u kojoj ljudi imaju prostor učiti, predlagati i preuzimati inicijativu. Ako netko želi biti dio tvrtke koja je u fazi snažnog rasta, ali pritom ne zaboravlja da su upravo ljudi njezin najvažniji kapital, vjerujem da će se kod nas osjećati kao kod kuće.