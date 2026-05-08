Od 30. travnja znatno bolje reguliran dolazak i boravak stranih radnika

Za poslodavce koji zapošljavaju velik broj stranih radnika izmjene Pravilnika o boravku državljana trećih zemalja imaju velik operativni i regulativni učinak

piše: Domagoj Bakran, ovlašteni porezni savjetnik, Kreston Croatia

Pravilnik o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj provedbeni je propis kojim se detaljno razrađuju odredbe Zakona o strancima, osobito u dijelu koji se odnosi na uvjete ulaska, boravka i rada državljana trećih zemalja, kao i administrativne postupke, obrasce i tehničke zahtjeve. Cilj izmjena Pravilnika daljnje je usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije (osobito Direktiva 2003/109/EZ i Direktiva (EU-a) 2021/1883), preciznije definiranje uvjeta boravka i rada stranaca, jačanje zaštite stranih radnika, povećanje odgovornosti poslodavaca i unapređenje administrativnih procedura.

Pravilnik je stupio na snagu 30. travnja 2026., uz odgovarajuće prijelazne odredbe. Za poslodavce koji zapošljavaju velik broj stranih radnika te izmjene imaju velik operativni i regulatvni učinak, osobito u segmentu smještaja radnika, dokumentacije i postupaka.

Dostava izvornih dokumenata

Izmjenama se ažuriraju referencije na europske direktive, uključujući novu Direktivu (EU-a) 2021/1883, koja uređuje uvjete za visokokvalificirane radnike. Tim izmjenama pravni izvori ne samo da su usklađeni s režimom EU-a mobilnosti radne snage već visokokvalificirani radnici iz trećih zemalja imaju potencijalno fleksibilnije uvjete za zapošljavanje.