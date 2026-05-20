Gotovina gubi bitku: Euro ubrzao digitalna plaćanja u Hrvatskoj

Regionalni direktor Mastercarda govori o padu gotovine, rastu kartica, AI prijevarama i novoj ekonomiji pretplata

Iako jedna zemlja živi od turizma, a druga raste na krilima tech industrije, Hrvatska i Rumunjska danas prolaze kroz identičnu revoluciju u plaćanju. Bilo da je riječ o naručivanju hrane preko aplikacija, praćenju mjesečnih pretplata ili potpunom prelasku s gotovine na kartice nakon uvođenja eura, naš potrošački DNK se zauvijek promijenio.

O tome kako digitalna evolucija briše granice, zašto je uvođenje eura trajno potisnulo gotovinu s blagajni te kako umjetna inteligencija mijenja pravila igre u borbi protiv modernih prevaranata, razgovarali smo s Cosminom Vladimirescuom, regionalnim direktorom Mastercarda za Rumunjsku i Hrvatsku.

Neće biti kvatnog skoka u digitalizaciji

Na pitanje kada će i hoće li Hrvatska doživjeti 'kvantni skok' u digitalizaciji, prva reakcija regionalnog direktora bila je 'spuštanje lopte na zemlju'. Vladimirescu u tome vidi dugotrajan proces koji je započeo davno prije pandemije, dok ga je zdravstvena kriza samo ubrzala.