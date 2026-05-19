Bosqar Invest nudi diskont na nove dionice između 14,5 i 18 posto

Kompanija će novih 5,9 milijuna dionica prodavati u rasponu između 25,50 i 26,50 eura, a upis za postojeće i nove dioničare počinje 1. lipnja

Upis novih dionica Bosqar Investa počinje 1. lipnja, a raspon cijene postavljen je između 25,50 i 26,50 eura, objavila je kompanija u utorak na javnom predstavljanju sekundarne javne ponude (SPO). Cijena postojećih Bosqarovih dionica na burzi u ponedjeljak se zaustavila na 31 euro, pa kompanija u SPO-u novim i postojećim dioničarima nudi diskont između 14,5 i 17,7 posto. S obzirom na to da Bosqar namjerava izdati do 5,9 milijuna novih dionica, ovim izlaskom na burzu mogao bi prikupiti između 150,2 i 156,1 milijun eura, što će biti uvjerljivo najveće prikupljanje kapitala na Zagrebačkoj burzi u njezinoj modernoj povijesti.

Kako je najavio predsjednik Uprave Darko Horvat, konačna cijena bit će objavljena 11. lipnja. U ponedjeljak, 1. lipnja, istovremeno počinje upis u prvom i drugom krugu, pojasnio je financijski direktor Vanja Vlak. Upis za drugi krug završava 10. lipnja, a za prvi krug 15. lipnja. Do 17. lipnja bit će donesena odluka o alokaciji. Do 29. lipnja nove dionice trebale bi se naći na računima ulagatelja, a početak trgovanja planiran je za 7. srpnja.

U prikupljanju kapitala mogu sudjelovati četiri skupine investitora, pojasnio je Vlak. Uz postojeće dioničare, poput većinskog vlasnika, tvrtke Orso Global u vlasništvu Stjepana Oreškovića te mirovinskih fondova, u upisu dionica mogu sudjelovati mali ulagači, odnosno građani, kvalificirani ulagatelji te radnici kompanije. Što se tiče ESOP programa za radnike, oni će za svake tri upisane dionice dobiti jednu dionicu (3+1). No, maksimalno mogu dobiti 231 dionicu uz uvjet da je ne prodaju iduće dvije godine.

Osim putem aplikacije Ministarstva financija (e-Riznica i m-Riznica), mali ulagači dionice mogu upisati u poslovnicama Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb (PBZ), Erste banke i Raiffeisen banke te putem aplikacije Zabe, PBZ-a i Erstea. Upis je omogućen i u poslovnicama Fine te u brokerskim društvima Hita, Agram brokeri i FIMA Vrijednosnice. Radnici s područja Hrvatske dionice će moći upisati samo u Zabinim poslovnicama, a oni iz Slovenije putem PBZ-a.

Kako je već ranije bilo objavljeno, Bosqar ovim SPO-om namjerava doći do kapitala za financiranje preuzimanja PIK-a Vrbovec, ali i budućih akvizicija. Darko Horvat je dodao kako se ovim prikupljanjem kompanija dodatno otvara tržištu kapitala. Podsjetimo, Bosqar je na burzu izašao 2019. godine, a do današnjih dana cijena dionica skočila je gotovo 800 posto, odnosno prosječnih 38 posto godišnje. Poslujući u tri vertikale, kompanija danas ostvaruje prihode od 748 milijuna eura uz operativnu dobit (EBITDA) od 101 milijun eura. U odnosu na početke Bosqara iz 2016., EBITDA je rasla 30 puta.

Razdoblje od šest godina nakon IPO-a može se definirati kao belcanto, najzahtjevnija operna dionica, kazao je Stjepan Orešković osvrnuvši se na mjesto održavanja prezentacije, zagrebačko Hrvatsko narodno kazalište. – Naše najsnažnije jamstvo koje možemo dati jest da ne mislimo stati, da u ovu kompaniju dolaze još više talentiranih ljudi – poručio je Orešković.