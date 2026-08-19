Na lokaciji nekadašnjeg Krašograda vrata otvara Green Land

Krašograd mijenja ime u Green Land. Upravljanje preuzima Leporiz Events, dok se Kraš okreće konditorskoj proizvodnji

Poznato izletište Krašograd u Bratini 1. rujna 2026. godine započinje novo poglavlje. Zakup i daljnji razvoj bit će u nadležnosti društva Leporiz Events d.o.o., a lokacija dobiva i novo ime – Green Land.

Odluka o davanju izletišta u zakup dio je strateškog usmjerenja Kraša na daljnji razvoj temeljnog poslovanja, proizvodnju konditorskog asortimana te jačanje pozicije vodećeg konditorskog proizvođača u Hrvatskoj i regiji.

- Krašograd je tijekom godina postao prepoznatljivo mjesto koje povezuje prirodu, druženje i raznovrsne sadržaje namijenjene posjetiteljima svih generacija. Smatramo da ova vrijedna lokacija ima veliki potencijal, stoga smo njezin daljnji razvoj odlučili povjeriti zakupniku, društvu Leporiz Events, iza koje stoji iskusan tim s jasnom vizijom njezina daljnjeg razvoja. Vjerujemo da će kvalitetnom ponudom i dodatnim sadržajem nastaviti graditi vrijednost mnogima omiljenog izletišta - izjavio je Tomislav Bagić, predsjednik Uprave Kraša.

Tim društva Leporiz Events iza sebe ima višegodišnje iskustvo u organizaciji vjenčanja, velikih događanja te osmišljavanju sadržaja i programa za goste. Ovom lokacijom proširuju svoj portfelj uz postojeći restoran i smještaj Laguna u Sesvetama.

- Izuzetno nam je drago što preuzimanjem izletišta u Bratini dobivamo priliku nastaviti njegovu priču i, oslanjajući se na ono što ga je dosad činilo prepoznatljivim, dati mu novu razvojnu perspektivu. Green Land će zadržati ono što gosti vole te istovremeno uvesti nove ideje i sadržaje koji će dodatno obogatiti njihovo iskustvo - izjavio je Goran Leporiz, direktor društva Leporiz Events.

Na imanju u Bratini, smještenom 25 kilometara od Zagreba, posjetiteljima će i dalje na raspolaganju biti prostrani prirodni kompleks s jezerom, sportsko-rekreacijskim terenima i mogućnošću vožnje čamcem. Uz restoransku ponudu i turistički smještaj za višednevni boravak, Green Land će funkcionirati kao cjelina za obiteljske izlete, ali i kao lokacija za vjenčanja, privatne proslave, team buildinge te veća poslovna okupljanja.