Tajna dugovječnosti: Nasušno nam je potrebno pleme

Prešli smo iz 'human beings' u 'human doings'. Novi formati druženja i okupljanja nude povratak u pleme istomišljenika. Sudeći prema interesu, u Hrvatskoj je to prijeko potrebno

Kknjižni klubovi, zatvorene diskusijske večeri, radionice osobnog razvoja, muški i ženski krugovi, retreatovi, interesne zajednice… Svi ti događaji nude ono što virtualni svijet nikada neće moći: stvarnu prisutnost i osjećaj pripadanja. Ne začuđuje stoga što se u posljednje vrijeme događa procvat takvih inicijativa, osobito nakon pandemije koronavirusa, tijekom koje su mnogi shvatili važnost usporavanja, traženja smisla, bliskosti i prisutnosti, unatoč tomu što se svijet od tada još više ubrzao. Čini se da su se ljudi općenito umorili od konstantnoga osobnog brendiranja i dotjerivanja vlastitog profila na LinkedInu pa sada više nego ikada traže prostore u kojima jednostavno mogu biti ljudi bez titula, uloga i društvenih očekivanja. I spremni su za to platiti.

Jedna od mnogih poduzetnica koje su u tom trendu stvaranja zajednica prepoznale svoju priliku je i Maja Blažević, direktorica tvrtke Materia Life, koja je svoj Materia Book Club pokrenula iz želje da čitanje postane polazište za razgovor o životu, poslu, odnosima i osobnom rastu. Članice su profesionalno vrlo aktivne žene (poduzetnice, menadžerice, kreativke, konzultantice), naviknute su donositi odluke i voditi projekte, ali istodobno žude za prostorom za refleksiju koju svakodnevni ritam jednostavno ne dopušta.

– Kad čitate sami, knjiga vam daje jednu perspektivu. U grupi od deset-petnaest osoba jedna knjiga odjednom dobije nekoliko različitih interpretacija. Upravo u tom dijalogu nastaje najveća vrijednost – svjedoči Blažević.

Upravo se zato u knjižnim klubovima sudjeluje ne toliko zbog čitanja knjiga, nego zbog osjećaja zajedništva.

– Mislim da to govori da društvenoj i poslovnoj zajednici često nedostaje prostor za refleksiju i kvalitetan razgovor – dodaje Blažević.

Knjiga kao polazište

Nju pak posebno veseli da ti susreti često donesu nove uvide i inspiraciju, ali se putem njih mnoge članice povežu i poslovno i privatno, a taj se obrazac ponavlja i kod drugih zajednica. Naime, nakon iskustva sudjelovanja u jednome knjižnom klubu tijekom kojega je zajedničko čitanje otvaralo duboke, iskrene razgovore, Zelda Vrdoljak shvatila je da žene oko nje traže nešto više od popisa za čitanje.