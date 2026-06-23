Tim koji zajedno pjeva, zajedno i ostaje

Karaoke Reset™ nije zabavna večer ni klasičan team building. Riječ je o strukturiranom zabavnom wellbeing programu u kojem vođeno pjevanje i disanje djeluju na fiziologiju stresa

Burnout je posljednjih godina postao jedan od najskupljih, a najslabije mjerljivih troškova u tvrtkama. Ne prolazi sam — samo se odgađa, dok se na kraju ne pretvori u pad produktivnosti i odljev ljudi. Zagrebački Everfun na taj problem odgovara alatom kakav se rijetko viđa u korporativnom kontekstu: glasom.

Karaoke Reset™ nije zabavna večer ni klasičan team building. Riječ je o strukturiranom zabavnom wellbeing programu u kojem vođeno pjevanje i disanje djeluju na fiziologiju stresa - spuštaju razinu kortizola, smiruju srčani ritam i aktiviraju vagusni živac, dok porast oksitocina tim povezuje brže od bilo kojeg govora o zajedništvu. Program vode školovani scenski profesionalci, a dolazi u kraćem i u višednevnom formatu, ovisno o tome traži li tvrtka jednokratan reset ili kontinuiran rad na timu.

Od kreativnih radionica za povezivanje timova poput Build & Gin i licenciranog LEGO® Serious Play®, preko team buildinga do cjelodnevnih formata — sve se slaže po mjeri grupe, bez seljenja ljudi s lokacije na lokaciju.

Ono što HR teško mjeri, a skupo plaća

Vrijednost programa leži upravo u području kojim se ljudski potencijali sve više bave: pad energije, slabija povezanost i tiha iscrpljenost teško se kvantificiraju, ali se osjete u svakom kvartalu. Visok angažman sudionika, minimalan operativni utjecaj i jasna diferencijacija u employer brandingu čine Karaoke Reset™ logičnim dijelom wellbeing i retention strategije, a ne tek povremenom aktivnošću.

Za Event agencije i MICE segment priča je dodatno jednostavna. Everfun pod jednim krovom spaja iskustvo, zabavu i edukaciju — bowling, laser tag, escape room, karting, zip line, flying cinema sa 180° platnom, interaktivni LED floor i još desetak atrakcija. Radionice, team buildinzi i cjelodnevni formati slažu se po mjeri grupe, bez seljenja ljudi s lokacije na lokaciju.

Jesen u znaku afterworka

Uz postojeću ponudu, Everfun ove jeseni uvodi afterwork partije za tvrtke - format koji druženje nakon posla seli iz kafića u prostor gdje se kolege povezuju kroz igru. Neformalno, ali s namjerom: jačanje tima bez agende sastanka.

Poziv tvrtkama

Tvrtke koje rezerviraju termin do 1. kolovoza dobivaju vaučer s fiksnom cijenom važećom 1.prosinca - termin se mirno bira tijekom jeseni, bez pritiska ljetnih rasporeda. Uz to, za svaku je grupu uključen i gratis dva sata atrakcija po izboru (bowling ili laser tag) kao zagrijavanje prije programa.